ظرفیت برد را نداریم/ با سه پیروزی عروسی راه انداختیم

بهمن فروتن، کارشناس فوتبال کشورمان در خصوص عملکرد تیم‌های ایرانی در هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا گفت: فکر نمی کنم تیم‌های ایرانی نسبت به هفته اول افت کرده باشند بلکه تیم‌های عربی حوزه خلیج فارس نسبت به هفته اول بهتر شده بودند. در هفته اول بطور مثال تیم‌های الشباب عربستان و الاهلی امارات حریفان قدرتمندی برای تیم‌های ایرانی نبودند و همانطور که دیدید تیم‌های ایرانی به سه پیروزی و یک تساوی رسیدند.

در هفته اول حریفان را شگفت زده کردیم

وی در ادامه افزود: تیم‌های ایرانی در هفته اول لیگ قهرمانان حریفانی ناشناخته برای تیم‌های عربی بودند، ما نیز شناخت کاملی از حریفان خود نداشتیم. آنها در هفته اول تیم‌های ایرانی را جدی نگرفتند. شاید تصور می کردند، لیگ و فوتبال ایران ضعیف شده است، فوتبال ایران از صعود به جام جهانی ناکام مانده و توانایی سال‌های اخیر را ندارد. حریفان با این تصور به مصاف تیم‌های ایرانی آمدند و شگفت زده شدند. به همین خاطر در چهار بازی اول 10 امتیاز نصیب تیم‌های استقلال، ذوب آهن، سپاهان و مس شد.

ظرفیت برد نداریم

این کارشناس فوتبال کشورمان در خصوص دلایل افت تیم‌های ایرانی در فاصله دو هفته نخست مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: چون فوتبال ما ضعیف شده است، ظرفیت برد را نداریم. زمانی که 10 امتیاز گرفتیم عروسی راه انداختیم و بحث عرب و عجم را مطرح کردیم. فکر کردیم هر چهار تیم ما به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رفته‌اند. در سوی مقابل اماراتی‌ها و عربستانی‌ها تیم‌های ما را تجزیه، تحلیل و آنالیز کردند. نقاط ضعف و قوت ما را دیدند و با شناخت به مصاف تیم‌های ایرانی آمدند. نکته جالب توجه اینکه همه آنها با تکیه بر حربه آفسایدگیری به دنبال کنترل مهاجمان ما بودند. این نشان می دهد که تیم‌های ما را شناخته بودند و از تاکتیکی مشابه برای مهار قوای تهاجمی آنها بهره می برند.

فوتبال بین المللی از امیر قلعه نویی زرنگ‌تر است

فروتن در ادامه به دلایل تشریح توقف خانگی سپاهان برابر العین امارات پرداخت و گفت: امیر قلعه نویی در فوتبال ایران یک مربی زرنگ است اما باید بداند فوتبال بین المللی زرنگ‌تر از "امیر قلعه نویی" است. من جای امیر بودم جلوی تیم‌های عربی عمادرضا و ابراهیم توره را به بازی نمی گرفتم. جلوی پاختاکور از این دو بازیکن استفاده می کردم اما در دو بازی آتی مقابل تیم‌های عربی به جای این دو مهاجم از یک بک راست استفاده می کردم اما آنها را به زمین نمی فرستادم. امیر اگر در همین بازی با العین از سیدجلال در خط حمله استفاده می کرد، بازی را برنده می شد.

عمادرضا نمی خواهد به عرب‌ها گل بزند

"چرا قلعه نویی نباید از این دو بازیکن در مصاف با تیم‌های عربی استفاده کند؟"، فروتن در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: برای اینکه این دو مهاجم نمی خواهند گل بزنند! عرب‌ها ناسیونالیست‌تر از ایرانی‌ها هستند. مهرزاد معدنچی که در تیم الاهلی امارات بازی می کند آنقدر حرفه‌ای است که در بازی مقابل مس کرمان بازی خود را انجام داد، گل زد و حتی بعد از گل شادی هم کرد. خیلی رو راست بگویم حس ناسیونالیستی عرب‌ها آنقدر زیاد است که من قول می دهم 100 بازی دیگر هم سپاهان با عرب‌ها انجام دهد عماد رضا به آنها گل نمی زند.

توره در گل نزدن تابلو بود!

وی در ادامه افزود: ابراهیم توره را هم نمی دانم چه بگویم. در این فوتبال بین المللی شما اگر یک مربی و بازیکن را تحت فشار بگذارید، اگر نخواهد حرف گوش کند تا آخر عمرش گوش نمی کند. در مسابقه با العین توره در گل نزدن تابلو بود و پاس می داد به گلر! عمادرضا که کار را راحت کرد و گفت صدمه دیده‌ام که جای تشکر دارد از این مهاجم عراقی. این طور بازیکنان زمانی که نمی خواهند تحت فشار قرار گیرند بهترین کار را انجام می دهند و آسیب دیدگی را بهانه کرده و بازی نمی کنند!

ذوب آهن در نیمه اول فاجعه بود

فروتن در عین حال بازی نیمه دوم تیم ذوب آهن برابر الاتحاد عربستان را ستود با بیان اینکه "تیم ابراهیم زاده باید تجربه بین المللی‌اش افزایش یابد"، گفت: این تیم در نیمه اول دیدار با الاتحاد فاجعه بود اما در نیمه دوم با کمک حریف توانست شکست نیمه اول را جبران کند.

تیم ابراهیم‌زاده به یک برد خارج از خانه احتیاج دارد

وی در ادامه افزود: برای صعود به مرحله دوم مسابقات یک قائده کلی هست که آنهم کسب هر سه امتیاز در دیدارهای خانگی و دستیابی به نتیجه تساوی در خانه حریف است. ذوب آهن تا به امروز بر اساس این قائده حرکت کرده و نتایج خوبی کسب کرده است. ذوب آهن در گروه B مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یک حریف خیلی قدر و قدرتمند به نام بنیادکار ازبکستان دارد که ممکن است در هر دو بازی رفت و برگشت مقابل این تیم متحمل شکست شود. پس تیم ابراهیم زاده از دو بازی خارج از خانه دیگر باید در یک بازی به پیروزی برسد تا امیدوار به صعود بماند.

استقلال نمی تواند بازی خود را با حریفان دیکته کند

این کارشناس فوتبال ایران همچنین به تشریح عملکرد تیم استقلال پرداخت و گفت: استقلال تیمی است که نمی تواند بازی خود را به حریفان دیکته کند، برای اینکه تفکر در سه خط این تیم وجود ندارد. در این تیم یکسری بازیکن با خصوصیاتی شبیه به هم حضور دارند، خسرو حیدری، سیاوش اکبرپور، فرهاد مجیدی، جانوآریو همه شبیه به هم بازی می کنند و بازیکن خارج از محوطه جریمه هستند و از محوطه جریمه فرار می کنند. اگر دقت کرده باشید استقلال بیشتر گل‌های خود را روی ضربات ایستگاهی می زند، زمانی که تمامی بازیکنان این تیم در محوطه جریمه حریف تجمع کرده‌اند، یک توپ روی دروازه می آید و یک نفر موفق به گلزنی می شود.

شانس استقلال در خارج از خانه بیشتر است

وی ادامه داد: در خط میانی کیانوش رحمتی و حسین کاظمی نیز شبیه به هم بازی می کنند. این دو 10 متر پایین‌تر از نیمه زمین خودی می دوند. چهار بازیکنی که نام بردم همه جا می روند جز محوطه جریمه حریف! استقلال سه مدافع هم دارد، با خصوصیاتی مشابه. آنها در انتهای زمین می مانند و کمتر نفوذ می کنند. البته کنار آنها بازیکنی به نام امیرآبادی هم بازی می کند که بیشتر از 10 متر جلوتر از نیمه زمین خودی نمی رود! این تیم خارج از خانه شانس دارد، چون در آن شرایط فشار حریف زیاد است و می خواهد در خانه خود به پیروزی برسد. تیم میزبان در این وضعیت از محوطه جریمه خود خارج می شود و فضا در اختیار بازیکنان استقلال قرار می گیرد که به گل برسند. استقلال اما در خانه که باید بازی را در دست بگیرد، مشکل دارد.

مس دفاع ندارد

این مربی فوتبال ایران همچنین با انتقاد از شیوه دفاع تیم مس کرمان گفت: مس دفاع نمی کند. این تیم فانتزی بازی می کند. گاهی هم یک فوتبال سرخپوستی! بازی این تیم گاهی اوقات می گیرد که می شود بازی با الاهلی و پیروزی 4 بر2 و گاهی هم این تیم کارش گره می خورد و شکست در زمین الهلال پیش می آید. تیم مس خوب بازی می کند اما دفاع ندارد. گلهای الهلال را یکبار دیگر ببنید. مدافعان مس چه می کردند؟!

فوتبال ما مانند دیروز اروپا هم نیست

وی در خاتمه تصریح کرد: فوتبال ما قدیمی شده است و مانند دیروز اروپا هم نیست. فوتبال ما نسبت به فوتبال مدرن امروز دنیا بیش از 40 سال عقب تر است. ما در فوتبال کند هستیم، تغییر آهنگ را بلد نیستیم، تفکر در خطوط مان نیست، دنبال نقشه و تاکتیک نیستیم. یک فوتبال احساسی داریم که اگر ببرد همه خوشحال می شوند و اگر ببازد همه ناراحت و سرخورده می شوند و نمی دانند علت ناکامی و عقب افتادن فوتبال ما چیست. غافل از اینکه علت عقب افتادن فوتبال ما این است که با فوتبال روز دنیا پیش نمی رود.