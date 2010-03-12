تعریض محور ترانزیتی نور - آمل 450 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در نور، عبدالله ملکی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید مدیرکل راه و ترابری استان از محور نور آمل چمستان افزود: تعریض محور نور -چمستان - آمل یکی از پروژه های ملی است که از سال86 در قالب شش فاز اجرایی شروع شد.

وی با بیان اینکه فاز اول این پروژه به طول سه کیلومتر به بهره برداری رسید، تصریح کرد: در 5 فاز باقیمانده برای هر فاز یک پیمانکار در نظرگرفته شد که عملیات عمرانی آن در حال اجراست.

وی ادامه داد: بخشی از این محور هم اکنون آماده آسفالت بوده وبخشی دیگر آن نیز در حال عملیات زیرساخت است.

ملکی تاکید کرد: در حال حاضر با اختصاص 120میلیارد ریال عملیات اجرایی تعریض محور نور - چمستان - آمل شروع شد اما ادامه این پروژه مستلزم تامین 450 میلیارد ریال اعتبار است.

فرماندار نور با اشاره به اینکه راه مهمترین عامل توسعه هر منطقه به شمار می رود، اذعان داشت: با توجه به وسعت شهرستان نور وشرایط خاص راه های ارتباطی آن نیازمند توجه جدی مسئولین امر به اختصاص اعتبارات بخش راه است.

وی گفت: در این بازدید مدیرکل راه و ترابری مازندران قول مساعد نسبت به تخصیص اعتبارات جهت نصب علائم راهنمایی و رانندگی در نقاط مختلف راه های ارتباطی، حذف چند پیچ خطرناک در جاده منتهی به لاویج وگلندرود و نیز اصلاح آسفالت این جاده ها داد.