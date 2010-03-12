افتتاح چند طرح در طارم سفلی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسمی با حضور استاندار قزوین و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی از پروژه های عمرانی منطقه طارم سفلی از توابع شهرستان قزوین بهره برداری شد.

این طرحها شامل مقاوم سازی دبیرستان دخترانه فاطمیه کوگیر با یک هزار و 850 متر مربع زیر بنا و خوابگاه این واحد است که برای مقاوم سازی این دبیرستان سه میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.



همچنین برای احداث خوابگاه این دبیرستان 350 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

همچنین استاندار قزوین ایستگاه پمپاژ و خط انتقال روستای سیاهپوش را افتتاح کرد.

مطالعات این پمپاژ در سال 85 و عملیات اجرایی آن از سال 86 اجرا شده و برای احداث این ایساگاه پمپاژ یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار توسط شرکت آب منطقه ای قزوین هزینه شده است.

با بهره برداری از تین ایستگاه پمپاژ 180 هزار هکتار ازاراضی زیتون منطقه تحت پوشش شبکه آبیاری قرار گرفت.

در این سفر، استاندار از اراضی تولید نهال زیتون در منطقه خندان روستای سیاهپوش و اتوبان قزوین - رشت بازدید کرد.

این اتوبان از هفته آینده به طور غیر رسمی زیر بارترافیک می رود که برای احداث آن 350 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

استاندار قزوین در مراسم بهره برداری این پروژه ها به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: به برکت این انقلاب عمران و آبادانی بسیاری در جای جای کشور خصوصاً مناطق محروم صورت گرفته است.

عجم با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نیازمند فعالیت های مردمی است اظهارداشت: اگر امروز در دنیا شاهد بالندگی ایران اسلامی هستیم به برکت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و حمایت های مردم است.