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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

قهرمانی آسیا-هند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از فردا آغاز می شود

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از فردا آغاز می شود

مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در هند از فردا آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد بلافاصله پس از حضور در رقابت‌های جام جهانی اردوی خود را برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا از صبح شنبه آغاز می کند.

در این مرحله از اردو 19 کشتی گیر به مدت 6 روز زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به تمرین می پردازند که در این اردو تمرینات بیشتر به ریکاوری کشتی گیران حاضر در جام جهانی روسیه اختصاص دارد.

کادر فنی قصد دارد پس از چند روز استراحت مرحله دوم اردوی خود را از اوایل فروردین ماه از سر گیرد. رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا اوایل اردیبهشت ماه در شهر دهلی نو هند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1050045

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