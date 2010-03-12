سه میلیون سفر کارت در کشور توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی رادمرد شامگاه پنجشنبه در همایش ملی سفر کارت درهتل پردیسان مشهد افزود: هم‌اکنون 4 هزار و 900 نهاد برای توزیع سفر کارت بین کارکنان خود قرارداد منعقد کرده اند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ابتدا وزارتخانه‌ها، سپس دستگاه‌های عام‌المنفعه، بخش خصوصی و سپس اشخاص حقیقی در نوبت دریافت سفر کارت قرار دارند.

رادمرد تاکید کرد: هم‌اکنون بیش از 2 هزار و 300 مرکز اقامتی با درجات مختلف، مراکز گردشگری، دفاتر خدمات مسافربری، شرکت‌های حمل و نقل و دیگر مراکز و صنایع تابعه مانند صنایع دستی و سوغات طرف قرارداد این طرح هستند وتاکنون در 555 پایانه فروش استان بیش از 5 هزار و 300 تراکنش به حجم 66 میلیارد و 700 هزار ریال به انجام رسیده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی دو بانک سپه و سامان را بانک‌های عامل این طرح دانست وافزود : در راستای پوشش امنیتی اجرای این طرح، امکاناتی همچون ارزش افزوده سفر کارت، بیمه آسایش سفر به وسیله بیمه آسیا و پوشش تخصصی مسافر حتی در طول مسیر، هم خوانی با سیستم‌های الکترونیک، سامانه‌های فروش و رزرواسیون حرفه‌ای در نظر گرفته شده است.

رادمرد با اشاره به 202 هزار سفر کارت هم اکنون در سطح استان توزیع وتاکنون در خراسان رضوی 239 دستگاه اجرایی برای دریافت سفر کارت قرارداد منعقد شده است .