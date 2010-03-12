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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

ترقی خبر داد:

خودکفایی سه میلیون مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام

خودکفایی سه میلیون مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: سه میلیون مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در 31 سال اخیر به خود کفایی رسیدند.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،حمید رضا ترقی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم آغاز جشن احسان و نیکوکاری افزود: بیش از 850 هزار نفر از جوانان کمیته امداد نیز با آموزش های کار و دانش و فنی و حرفه ای وارد بازار کار شده اند و دیگر نیازی به کمیته امداد ندارند.

معاون  فرهنگی کمیته امداد تاکید کرد : از این تعداد بیش از یک میلیون نفر دختران خانواده های تحت پوشش هستند که با تامین جهیزیه و آموزش های همسرداری و سایر برنامه های فرهنگی به خانه بخت رفتند.

عضو شورای سرپرستی کمیته امداد امام خمینی(ره ) اظهار داشت: بیش از 90 هزار نفر از جوانان کمیته امداد نیز به دانشگاه راه یافتند و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا فارغ التحصیل شده اند ونیازی به کمیته امداد ندارند.

معاون  فرهنگی کمیته امداد  امام خمینی افزود : بیش از 500 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش نیز با دریافت وام اشتغال و خودکفایی بخصوص وام های بنگاه های زودبازده به خودکفایی رسیده اند و هزینه زندگی را خودشان تامین می کنند .

ترقی افزود: 500 هزار نفر دیگر نیز با برنامه ریزی در حوزه کاریابی و اشتغال خودکفا شده اند.

هم اینک چهار میلیون و 700 هزار نفر در سراسر کشور زیر پوشش این نهاد هستند که بیش از 5/1 میلیون نفر آنان را سالمندان از کار افتاده روستایی اعم از زن و مرد تشکیل می دهند که به هیچ وجه قادر به کار و فعالیت نیستند.

کد مطلب 1050048

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