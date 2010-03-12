خودکفایی سه میلیون مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،حمید رضا ترقی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم آغاز جشن احسان و نیکوکاری افزود: بیش از 850 هزار نفر از جوانان کمیته امداد نیز با آموزش های کار و دانش و فنی و حرفه ای وارد بازار کار شده اند و دیگر نیازی به کمیته امداد ندارند.

معاون فرهنگی کمیته امداد تاکید کرد : از این تعداد بیش از یک میلیون نفر دختران خانواده های تحت پوشش هستند که با تامین جهیزیه و آموزش های همسرداری و سایر برنامه های فرهنگی به خانه بخت رفتند.

عضو شورای سرپرستی کمیته امداد امام خمینی(ره ) اظهار داشت: بیش از 90 هزار نفر از جوانان کمیته امداد نیز به دانشگاه راه یافتند و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا فارغ التحصیل شده اند ونیازی به کمیته امداد ندارند.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی افزود : بیش از 500 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش نیز با دریافت وام اشتغال و خودکفایی بخصوص وام های بنگاه های زودبازده به خودکفایی رسیده اند و هزینه زندگی را خودشان تامین می کنند .

ترقی افزود: 500 هزار نفر دیگر نیز با برنامه ریزی در حوزه کاریابی و اشتغال خودکفا شده اند.

هم اینک چهار میلیون و 700 هزار نفر در سراسر کشور زیر پوشش این نهاد هستند که بیش از 5/1 میلیون نفر آنان را سالمندان از کار افتاده روستایی اعم از زن و مرد تشکیل می دهند که به هیچ وجه قادر به کار و فعالیت نیستند.