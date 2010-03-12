شکست مقابل "باتیروف" یک درس بزرگ برای من بود

مهدی تقوی، کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جام جهانی کشتی آزاد در این دوره در سطح بسیار بالایی برگزار شد و ما شاهد حضور بهترین‌های کشتی دنیا از هشت کشور در روسیه بودیم.

دارنده دو مدال طلای جوانان جهان ادامه داد: همانطور که پیش از این عنوان کرده بودم با آمادگی نسبی در رقابت‌های جام جهانی روسیه شرکت کردم که حاصل حضور من در این رقابت‌ها دو پیروزی مقابل کشتی گیران آذربایجان و ازبکستان و یک شکست برابر حریفی از روسیه بود.

وی تصریح کرد: شکست در دیدار فینال مقابل آدام باتیروف به این خاطر بود که اصلا روی این کشتی گیر حساب باز نکرده و مبارزات وی را پیگیری نکردم چرا که سطح کشتی خود را بسیار بالاتر از این روس می دانستم و روی همین نقطه قوت بالای خود یعنی اعتمادبنفس بیش از حد ضربه خوردم.

تقوی در پایان با اشاره به اینکه شکست مقابل باتیروف برای او یک درس بزرگ بوده است، خاطر نشان کرد: از این پس تمرینات خود را با جدیت دنبال می کنم تا برای مسابقات مهم سال آینده (رقابت‌های جهانی روسیه و بازیهایی آسیایی گوانگژو) آماده شده و بتوانم دو مدال خوشرنگ برای کشتی و ورزش ایران بدست آورم.