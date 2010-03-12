خزانه فرهنگ ایران پاسخگوی نیازهای بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمود احمدی نژاد عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان هرمزگان با بیان اینکه خزانه فرهنگ ایران به قدری غنی است که می تواند به نیازهای بشریت پاسخگو باشد، اظهار داشت: ایران اسلامی سرشار از استعدادهای غنی فرهنگی و معنوی است، زمانی که به فرهنگ ایرانی روح اسلام نیز دمیده شد این فرهنگ هر چه بیشتر غنا پیدا کرده و حیات معنای خاصی یافته است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه و فعالیت های فرهنگی باید به تولید فکر و محتوای فرهنگی بیانجامد، گفت: باید خصلت ها و ویژگی هایی که موجب تقویت هویت ملی و ماندگاری یک ملت است، شناسایی و هر چه بیشتر و بهتر به نسل های آینده منتقل شوند .



وی افزود: نقطه آسیب پذیری در فرهنگ کمبود تجهیزات و سخت افزار نیست بلکه فکر و محتوای فرهنگ است. مدیران فرهنگی نباید چنین تلقی کنند که با بودجه های اختصاص یافته فرهنگ نواقص تجهیزاتی خود را برطرف کنند، وجود چنین دیدگاهی ظلم است و کسی حق ندارد چنین استفاده هایی از بودجه فرهنگی کند.

وی تصریح کرد: باید محتوای فرهنگ را باز تعریف و بازشناسی کرد و ارزشهای الهی و انسانی و هویت ملی و تاریخی را استخراج و به نسل های آینده منتقل کرد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: برای فعالیت های فرهنگی می توان از امکانات دستگاه های اجرایی مختلف کشور استفاده کرد و با بودجه فرهنگی نیز از کسانی که فکر و اندیشه متعالی تولید می کنند، حمایت کرد.

رئیس جمهور استان هرمزگان را دارای سلسله ویژگی ها، سنت ها و اعتقادات فرهنگی برجسته دانست و گفت: کار اصیل فرهنگی این است که این ویژگی های متعالی که موجب ماندگاری و موجودیت مردم این خطه شده است را شناسایی و تقویت کرد و باید خصلت هایی که باعث می شوند که به عنوان مثال مردم این استان جلوی پرتغالی ها ایستادگی کنند و یا در دوران دفاع مقدس به دفاع از سرزمین خود بپردازند را با هنرمندی به نسل های آینده منتقل کرد.

وی بیان کرد: اگر اقداماتی که مسئولین در سطح کشور انجام می دهند به ارتقای فرهنگی و معنوی جامعه منجر نشود چنین فعالیتهایی هیچ ارزشی ندارد.

احمدی نژاد در ادامه ضرورت استفاده از توانمندی و استعدادهای جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: جوانان ایران آرمانی و انقلابی هستند و باید به آنان میدان داد و از آنان حمایت و پشتیبانی کرد تا استعدادهایشان شکوفا شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی زمانی می تواند اثر گذار باشد که از قلوب ایمانی نشات گرفته باشد. بی تردید کسی که می خواهد ارزشهای فرهنگی را منتقل کند باید نسبت به آن باور عمیق داشته باشد و لازمه آن در مرحله اول خودسازی و خداشناسی است.

در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان هرمزگان پیشنهادات کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تعدادی از این پیشنهادات برای تصویب نهایی در جلسه استانی هیئت دولت مطرح خواهد شد.

توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی، ارتقای کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و دینی، توسعه و تقویت رسانه ها، احداث، تکمیل و تجهیز مراکز علمی و دینی و توسعه گردشگری و مرمت فضاها و آثار تاریخی از جمله سلسله پیشنهاداتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.