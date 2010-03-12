زنان باید در فراگیر شدن انقلاب اسلامی در جهان نقش اساسی ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علیرضا اعرافی شامگاه پنجشنبه در همایش بینالمللی «زن مسلمان در دنیای معاصر» که با حضور بانوان طلبه از کشورهای مختلف در مدرسه امام خمینی(ره) جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد، به وضعیت و تغییر و تحولات جهان کنونی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: امروز دنیا به لحاظ فراگیرشدن انقلاب اسلامی ایران در معرض تکان شدیدی است و زن مسلمان در این میان نقش اساسی را باید ایفا کند.
وی ادامه داد: تزاحم تامین نیازهای طبیعی جامعه و نیازهای متعالی شخصیت، تزاحم مسائل زن و مرد با فرزندان، تزاحم منافع افراد با هویت جمعی خانواده و تزاحم اجزای خانواده با روح کلی خانواده از چالشهای جدی جهان امروز است که اسلام بر اساس جمع درست امور متزاحم در بحث زن میتواند از این پارادوکسها بیرون آید.
انقلاب تئوریهای غرب را باطل کرد
رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران راه را برای ارتقا و پیشرفت بانوان در همه عرصهها را هموار کرده است، یادآور شد: انقلاب اسلامی پدیدهای است که ذات آن تئوریهای سیاسی و اجتماعی غرب را باطل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط زن مسلمان باید با خیزش علمی و دینی خود، از ارزشها و پایههای بنیادین علمی و معنوی صیانت و پاسداری کند.
وی راهبرد زن مسلمان در دنیای معاصر را نهضتی معنوی دانست و ادامه داد: در جریان انقلاب اسلامی، مدل جدیدی از حضور آگاهانه و عفیفانه زن مسلمان در جامعه ارائه شد.
حجتالاسلام اعرافی تصریح کرد: خوشبختانه امروز زنان رشدیافته در بستر تعالیم اسلامی به بلوغی رسیدند که میتوانند شبکه زنان مسلمان را با اتکا به نفس در عرصههای فکری، تربیتی و خانوادگی به دنیا ارائه کنند.
زن نباید در برابر امواج فمنیستی منفعل باشد
وی در ادامه با بیان اینکه زن مسلمان نباید در برابر امواج فمنیسمی غرب منفعل باشد، اظهار داشت: این امواج دچار چالشهای بزرگی در دنیا شده است.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به رواج تفکر فمینیسمی از دوره رنسانس در کشورهای غربی اشاره کرد و افزود: در طول دو سه قرن است که دنیا جریان فمنیسمی را تجربه کرده، اما واقعیت این است که ما در مباحث مربوط به زنان، مردان و خانوادهها با تزاحمات و چالشهای جدی مواجه هستیم.
اعرافی با بیان اینکه غرب این پارادوکسها را کاملا درک میکند اما راهحلی برای آن سراغ ندارد، اظهار داشت: ما معتقدیم تنظیم این پارادوکسها در اسلام به خوبی انجام شده است.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه گفت: سیستمی که غرب در مورد زنان، مردان و خانوادهها طراحی کرده، نتوانسته است به معدل جامعی در باب ایجاد ارتباط منطقی و سنجیده با توجه به مصالح برسد.
تاکید بر ترویج الگوهای زن مسلمان
وی بر لزوم ترویج و مدلسازی الگوهای زن مسلمان تاکید کرد و گفت: زن مسلمان با این اقدام، بر هویت عمیق اسلامی و معنوی خود تکیه میکند.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه خاطرنشان کرد: نگاه اخلاقی و حقوقی اسلام است که از دل آن «فاطمهها» و «خدیجهها» بیرون آمده و به عنوان اسوههای زنان عالم معرفی میشوند.
ضرورت تدوین منشور خانواده
حجتالاسلام اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تدوین منشور خانواده و روابط زن و مرد تاکید کرد و اظهار داشت: این اقدام باید توسط گروههای مطالعاتی و تحقیقاتی جامعه المصطفی العالمیه انجام شود.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: این اقدام از عهده زنان مسلمانی که در مکتب اسلام پرورش یافتهاند بر میآید.
حجتالاسلام اعرافی گفت: حدود 30 درصد ظرفیت جامعة المصطفی العالمیه به حوزه مطالعات و تحقیقات زنان اختصاص یافته است.
رشد 300 درصدی مقالات
رئیس موسسه آموزش عالی شهیده بنتالهدی نیز در این همایش اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش زن مسلمان در دنیای معاصر که به صورت سالانه برگزار میشود، پاسخگویی به نیازهای علمی و شبهات مطرحشده در جوامع مختلف، زمینهسازی برای مشارکت بیشتر طلاب در مباحث علمی و ایجاد رقابت سازنده میان آنها است.
حجتالاسلام علیرضا بینیاز از رشد 300 درصدی کیفی و کمی مقالات این همایش خبر داد و یادآور شد: امیدواریم در سال آینده همایش زن مسلمان در دنیای معاصر در سطح وسیعتری برگزار شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه المصطفی العالمیه بر نقش زنان در فراگیر شدن انقلاب اسلامی در جهان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علیرضا اعرافی شامگاه پنجشنبه در همایش بینالمللی «زن مسلمان در دنیای معاصر» که با حضور بانوان طلبه از کشورهای مختلف در مدرسه امام خمینی(ره) جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد، به وضعیت و تغییر و تحولات جهان کنونی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: امروز دنیا به لحاظ فراگیرشدن انقلاب اسلامی ایران در معرض تکان شدیدی است و زن مسلمان در این میان نقش اساسی را باید ایفا کند.
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