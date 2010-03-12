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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

رحیمی در گفتگو با مهر:

می توانم بهترین کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم جهان باشم

می توانم بهترین کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم جهان باشم

عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران گفت: جام جهانی برای من یک میدان تدارکاتی بود و به این باور رسیدم که می‌توانم بهترین کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم دنیا باشم.

حسن رحیمی، کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به حضور در دوران آموزشی خدمت مقدس سربازی مدت کوتاهی همراه با دیگر ملی پوشان تمرین کردم و با مساعدت مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح توانستم راهی مسکو و جام جهانی شوم.

وی ادامه داد: خوشحالم که با حضور در این رقابت‌ها توانستم سه پیروزی خوب مقابل حریفانی از آذربایجان، آمریکا و روسیه کسب کنم. در جام جهانی نریمان اسرافیلوف، کشتی گیر تیم ملی روسیه را مقابل دیدگان تماشاگران میزبان به راحتی شکست داده و توانایی‌های بالای خود را که مرهون تمرینات سخت و درایت کادر فنی تیم ملی است، نشان دادم.

دارنده مدال نقره جوانان جهان با اشاره به اینکه به جام جهانی به چشم یک مسابقه تدارکاتی می نگرد و از این پیروزی‌ها مغرور نمی شود، خاطر نشان کرد: می خواهم بهترین کشتی گیری 55 کیلویی جهان باشم و برای رسیدن به این مهم سخت تمرین کرده و با تمام وجود برای رسیدن به این هدف تلاش می کنم.

کد مطلب 1050055

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