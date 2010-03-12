می توانم بهترین کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم جهان باشم

حسن رحیمی، کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به حضور در دوران آموزشی خدمت مقدس سربازی مدت کوتاهی همراه با دیگر ملی پوشان تمرین کردم و با مساعدت مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح توانستم راهی مسکو و جام جهانی شوم.

وی ادامه داد: خوشحالم که با حضور در این رقابت‌ها توانستم سه پیروزی خوب مقابل حریفانی از آذربایجان، آمریکا و روسیه کسب کنم. در جام جهانی نریمان اسرافیلوف، کشتی گیر تیم ملی روسیه را مقابل دیدگان تماشاگران میزبان به راحتی شکست داده و توانایی‌های بالای خود را که مرهون تمرینات سخت و درایت کادر فنی تیم ملی است، نشان دادم.

دارنده مدال نقره جوانان جهان با اشاره به اینکه به جام جهانی به چشم یک مسابقه تدارکاتی می نگرد و از این پیروزی‌ها مغرور نمی شود، خاطر نشان کرد: می خواهم بهترین کشتی گیری 55 کیلویی جهان باشم و برای رسیدن به این مهم سخت تمرین کرده و با تمام وجود برای رسیدن به این هدف تلاش می کنم.