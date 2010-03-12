نخستین نشست تخصصی مدیران مراکز رشد شرق کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهردر مشهد ،هاشم محذب شامگاه پنجشنبه در محل پارک علم و فناوری خراسان رضوی افزود :بر اساس قرارداد 700 میلیارد ریال اعتبار در صندوق مهر امام رضا (ع) به سراسر مراکز رشد و فناوری کشور اختصاص یافته که از این میزان 40 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری متعلق به مراکز رشد فناوری خراسان است.

مدیر مراکز رشد و فناوری خراسان تاکید کرد: تاکنون مراکز رشد استان خراسان از نظر ارزیابی وزارتخانه مستعد بوده است و استان خراسان موفق به دریافت بیشترین مجوز از سوی وزارتخانه شده است.

وی خراسان عمده ترین مشکل مراکز رشد خراسان را علی رغم مصوبات و ابلاغیات در سطح عالی برای فعالیت مراکز رشد خراسان، مورد توجه قرار نگرفتن این مراکز اعلام کرد.

با توجه به اینکه در فضای کار مجال برای بازنگری وجود ندارد این گونه نشست‌ها با هدف بازنگری نسبت به عملکرد مدیران به علاوه ارائه راه کارهای مناسب برای موفقیت بیشتر مراکز برگزار می‌شود..

نخستین نشست تخصصی مدیران مراکز رشد شرق با شرکت استان‌های یزد، کرمان، مازندران، سمنان، سیستان و بلوچستان، استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی حضور داشتند.