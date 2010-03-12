پست 400 کیلو ولت گنو افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی صبح جمعه در این مراسم اظهار داشت: این پست با ظرفیت 630 مگاولت آمپر در زیر دوسال برای بر طرف کردن نیازهای مناطق صنعتی استان خصوصا منطقه ویژه اقتصادی، معدنی و فلزی خلیج فارس با 450 میلیارد ریال اعتبار ساخته شده است.

وی ادامه داد: دو خط 400 کیلو ولت و 110 کیلومتر مدار همزمان افتتاح می شود که در مجموع 74 میلیارد تومان برای آنها سرمایه گذاری شده است که موجب پایداری برق می شود.

وی این پست را حساس ترین پست جنوب شرق کشور عنوان کرد و متذکر شد: اداره برق هرمزگان با همکاری دانشگاه هرمزگان در حال راه اندازی آزمایشگاه برق قدرت است و این اداره 800 میلیون تومان پروژه تحقیقاتی در این دانشگاه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هرمزگان چهار درصد مساحت کشور و دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد اما دو برابر میانگین کشوری برق مصرف می کند.

وی ابراز کرد: 90 درصد وسایل استفاده شده در این پست داخلی است و تنها چند قطعه که ساخت آنها به صرفه نیست از خارج وارد شده است.

بهزاد طول خطوط برق کشور را 750 هزار کیلومتر بیان و اضافه کرد: طول خطوط برق کشور 17 برابر دور کره زمین است.

وی خاطر نشان کرد: در طول چهار سال گذشته تحول عظیمی در صنعت برق صورت گرفته و اکنون ظرفیت تولید برق کشور به 56 هزار مگاوات رسیده و در منطقه رتبه نخست تولید برق را دارد.

این پست برق 400 هزار ولت را به 230 هزار ولت تبدیل و با برقراری ارتباط میان نیروگاه بخار بندرعباس به نیروگاه گاز برق را وارد شبکه می کند و سیستم d.c.s از پیشرفته ترین سیستم هایی است که برای کنترل خطوط برق در دنیا مورد استفاده است.

همچنین این پست شامل 12 فیدر 400 کیلو ولتی و 9 فیدر 230 کیلو ولتی است.