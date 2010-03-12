همدان قهرمان مسابقات دو صحرانوردی کشور شد

به گزارش خبرنگارمهردر مشهد، این مسابقات به مسافت هشت کیلومتر از میدان مرکزی طرقبه به صورت رفت و برگشت در شامگاه پنجشنبه برگزار شد، تیم شهرداری طرقبه دوم و تیم مشهد نیز سوم شدند.

امیرحسین ذوالفقاری از همدان اول شده و حسین کیهانی از کرمانشاه و ابراهیم آقاجانی از همدان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

دراین مسابقات 40 نفر دونده از استان‌های کرمانشاه، تهران، فارس، سیستان و بلوچستان، همدان، مرکزی و نیز استانهای سه‌گانه خراسان حضور داشتند.

این مسابقات با هدف تجلیل و بزرگداشت مقام قهرمان ارزنده ایران، استاد باغبان‌باشی که اهل این شهرستان است، برگزار شد.

اداره کل تربیت بدنی و هیئت دو و میدانی استان این مسابقات را بر گزار کردند و 20 نفر از بهترین داوران درجه یک و دوی کشور کار قضاوت این مسابقات را به عهده داشتند.