14 هزار مگاوات نیروگاه برق در برنامه چهارم توسعه ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد بهزاد شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یک سوم افزایش ظرفیت تولید برق در دولت نهم و دهم بوده است، افزود: اکنون 52 هزار و 520 روستا در کشور دارای برق هستند و پایان سال گذشته 635 روستا بیش از 20 خانوار داشتیم که دولت مصمم شد به همه آنها برق رسانی کند که آخرین روستا به نام کوه دازان در بخش تخت بندرعباس نیز برق رسانی صورت گرفت.

بهزاد ادامه داد: به 925 روستا برق رسانی انجام گرفت که 635 روستا بالای 20 خانوار بوده اند و مابقی روستاهای زیر 20 خانوار بوده است همچنین در مکان هایی که امکان کابل کشی وجود نداشت با سلول های خورشیدی برق رسانی صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: برای برق رسانی به این روستاها 81 میلیارد تومان هزینه شده است و اکنون استان یکی از چهار قطب مهم کشور در زمینه تولید برق است.

استفاده 30درصد برق تولیدی کشور توسط دهک ها بالای جامعه

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه 30 درصد برق تولیدی کشور را دهک بالای جامعه بدون رعایت الگوی مصرف استفاده می کنند، گفت: در صورت اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها به خانوارهایی که الگوی مصرف را رعایت کنند فشاری وارد نمی شود.

وی در خصوص الگوی مصرف گفت: این امر با توجه به اقلیم و شرایط خاص مناطق با هم فرق می کند.