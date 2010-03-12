ایجاد شناسنامه برای کانون های فرهنگی و هنری دانشگاههای علوم پزشکی

افشین تللو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تهیه این بانک اطلاعاتی در ابتدا با هدف ساماندهی وضعیت کانون های دانشجویی صورت می گیرد و در ادامه طرح از خانه تا وزارتخانه در حوزه فعالیت های دانشجویی انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر این بانک اطلاعاتی به ارائه امکانات مناسب از سوی دانشگاهها به کانون ها کمک می کند چرا که با بازخورد مناسبی در مورد اطلاعات دقیق آنها مواجه می شوند.

مسئول کانونهای دانشجویی وزارت بهداشت افزود: از سوی دیگر این بانک اطلاعاتی کمک می کند دانشجویان فعال در حوزه کانون های فرهنگی و هنری اطلاع رسانی متقابل انجام دهند و برنامه های دانشگاهی را برای طیف وسیع تری از دانشجویان به اجرا برسانند.

وی با اشاره به برگزاری نخستین هم اندیشی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران و موفقیت آمیز بودن این هم اندیشی خاطرنشان کرد: در این هم اندیشی مقرر شد که فعالیت های کانون ها به شکلی درست منعکس شود.

تللو یادآور شد: وزارت بهداشت در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری دانشجویان علوم پزشکی عزم جدی برای ساماندهی و بهبود وضعیت کانونها دارد از این رو برنامه های متعددی برای آن درنظر دارد.