زمان انتشار کلید نهایی آزمون مجدد دستیاری

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به اعتراضات رسیده به سئوالات آزمون مجدد دستیاری دوره سی و هفتم که در روز 13 اسفند برگزار شده بود در کمال دقت رسیدگی شده است.

وی اضافه کرد: همان طور که در مرحله طراحی سئوال پیش بینی شده بود سطح آزمون بالاتر از آزمون 29 بهمن بود و اعتراضات نیز کیفی تر از دوره گذشته بود.

محققی یادآور شد: تغییرات عمده ای در کلید نهایی نخواهیم داشت و در هفته جاری کلید آزمون دستیاری دوره سی و هفتم منتشر می شود.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.