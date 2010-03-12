جزئیات چارت آموزشی وزارت بهداشت/ تشکیل شورای عالی اعتباربخشی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چارت جدید وزارت بهداشت در حوزه فعالیتهای آموزشی، کلیه فرآیندهای آموزشی در حوزه های سنجش، مطالعات، ارزشیابی و اعتباربخشی را پوشش می دهد و مسائل مرتبط با دانشجویان و اساتید در آن به خوبی دیده شده است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر بخش های مهمی از جمله توجه به مسائل معنوی اساتید و دانشجویان علوم پزشکی از جمله آداب و اخلاق پزشکی، میراث پزشکی، دروس عمومی از جمله معارف اسلامی و سایر بخشهای مرتبط در این چارت در دو بخش معاونت آموزشی و مشاور وزیر در امور اخلاق و آداب پزشکی لحاظ شد.

محققی خاطرنشان کرد: دو حوزه مشاور وزیر در آموزش مداوم و شاهد و ایثارگر نیز بخش های مرتبط با آموزش را پوشش می دهد و به این فرآیندها کمک می کند.

وی با اشاره به زیرمجموعه های در نظر گرفته شده برای معاونت آموزشی اظهار داشت: حوزه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی همراه با سنجش و آزمونها، حوزه اداره کل اعتباربخشی و ارزیابی و دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی و تخصصی، حوزه مرکز امور آموزشی دانشجویان و دفتر امور اساتید و نخبگان چهار حوزه زیر مجموعه معاونت آموزشی هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: بر اساس این چارت راهبردهایی برای استقرار آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است و بر اساس آن فرآیندهای موازی و تکراری حذف شده و فعالیت ها هماهنگ و هدفمند انجام می گیرد و ساختار اعتباربخشی که از ارکان مهم آموزش است با مجموعه های مرتبط هماهنگ می شود.

وی از ایجاد شورای عالی اعتباربخشی در حوزه معاونت آموزشی خبر داد و گفت: شورای گسترش، شورای عالی ارزیابی و دبیرخانه های آموزش پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی عمومی در مجموعه ای هماهنگ با این شورای عالی همکاری خواهند کرد.

محققی افزود: کمیسیون معین شوراها نیز در مجموعه ای کلیه فعالیت های حوزه کمیسیون های معین را راهبری می کند.

وی خاطرنشان کرد: تعامل با دانشگاههای علوم پزشکی در دستور کار شورای معاونین آموزشی دانشگاهها قرار گرفته است و ساختار اجرایی و تنظیم چارت تشکیلاتی دانشگاهها در این حوزه مدنظر قرار دارد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: ساختارهای تشکیلاتی با توجه به تفاوت ماموریت های دانشگاههای علوم پزشکی در تیپ های یک، دو و سه، متفاوت خواهد بود.

وی اضافه کرد: دبیران دبیرخانه ها به قوت خود باقی خواهند ماند و شوراها کارهای خود را نیز به صورت مستقل پیگیری می کنند و در نهایت شورای عالی برای جمع بندی کلیه نشست های شورایی برگزار می شود.