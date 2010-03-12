استاندارد تولید چای اجباری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نظام الدین برزگری شامگاه پنجشنبه در نشست با کارکنان اداره کل استاندارد گلستان در گرگان افزود: براساس ویژگی های این محصول در داخل کشور نیز نباید اجازه تولید چای غیر استاندارد داده شود.

وی اظهار داشت: همچنین باید از ورود محصول چای غیر استاندارد نیز جلوگیری شود و اجازه بسته بندی و واردات محصول غیر استاندارد داده نشود.

وی خاطرنشان کرد: کلیه کالاهای وارداتی یا ساخته شده باید از کانال استاندارد عبور کنند و برای آنها کد بازرگانی و ثبت سفارش صادر شود.

برزگری به بازرسی های جدید استاندارد در سال آینده اشاره و اضافه کرد: در نیمه دوم سال آینده شرایط بازرسیها متفاوت می شود و کدخوانهایی باید تعریف شود و سیستم بازرسی براساس این معیارها تغییر می کند.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیان داشت: برگزاری نمایشگاه های استاندارد نیز از جمله تصمیمات کارشناسی این سازمان است که برگزار می شود.

وی درباره طرح طاها اظهار داشت: تا سال گذشته ریالی برای اجرای این طرح به استانها داده نمی شد و از سال آینده هر مزایایی که برای این طرح درنظر گرفته شود برای استانها نیز درنظر گرفته می شود.

وی عنوان کرد: هزینه های آزمون، مطالبات پژوهش زا محل طرح جامع و یا از طریق واحدها باید پرداخت شود و هزینه آزمایشگاههای همکار نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و مقرر شد این سازمان در این زمینه حمایت و تصمیم گیری کند.

ساختار استاندارد متحول می شود

وی به ساختار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشاره کرد و گفت: این ساختار موقتی است و اگر جایگاه سازمان تغییر یابد، متحول می شود وبراساس ساختار جدید، فعالیتها اجرا می شود.

برزگری، در ساختار جدید یک موسسه پژوهشی وابسته به سازمان شکل می گیرد و براساس تصمیمات هیئت امنا می توان دوره های آموزشی برای همکاران برگزار کند.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیان داشت: استاندارد به عنوان معیار می تواند تعیین کنده باشد و از سال آینده استانداردهای تدوین شده در استانها اجرایی می شود.

وی یادآور شد: تاکنون 16 هزار نفر در آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی فعالیت دارند که از قبل از اجرای طرح طاها در این بخش فعال شدند.

وی با بیان اینکه در سال آینده 10 میلیارد ریال برای تدوین استاندارد از سوی استانها اعتبار تخصیص یافته است، این اعتبار به صورت استانی به استانها داده می شود.

برزگری عنوان کرد: اکنون استاندارد به عنوان مطالبه ملی مطرح است و در دولت، لایحه سازمان استاندارد مطرح می شود و فراکسیون استاندارد مجلس با 154 عضو، پرتعداد ترین فراکسیون است.