به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد رضا فرزین شامگاه پنج‌نبه در مدرسه فیضیه قم اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی تنها 12 درصد به تورم موجود اضافه می‌کند و با سیاست‌های دولت از فشار بر مردم جلوگیری خواهد شد.



وی افزود: مقداری از تورم در ذات این طرح وجود دارد اما بعضی رفتارها و تحلیل‌ها باعث افزایش بی دلیل تورم حاصل از این طرح می‌شود.



معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نگران کردن مردم باعث خرید بی‌رویه و انبار کالا توسط مردم، عمده فروشان و تولیدکنندگان می‌شود و به این ترتیب تورم افزایش می‌یابد.



فرزین با اشاره به قصد حتمی دولت برای افزایش قیمت سوخت اظهار داشت: گران کردن سوخت باعث گران شدن دیگر کالاها می‌شود اما دولت با ارائه بسته‌های حمایتی به تولید کنندگان این کالاها از افزایش قیمت آنها جلوگیری خواهد کرد.



سخنگوی طرح تحول اقتصادی ادامه داد: تأکید ما بر اطلاع رسانی صحیح نیز به همین دلیل است، چرا که اطلاعات غلط موجب هراس بی‌جای مردم و در نتیجه افزایش روانی تورم می‌شود.



وی گفت: به طور مثال طرح تحول اقتصادی، به بخش کشاورزی نهایتا 600 میلیارد تومان هزینه تحمیل می‌کند که ما این هزینه را دوباره به بخش کشاورزی برمی‌گردانیم تا قیمت‌های این بخش کنترل شود.



قطعا رفاه و درآمد طبقات پایین افزایش می‌یابد



فرزین با اعلام حمایت دولت از طبقات پایین در هنگام اجرای این طرح گفت: قطعا از آنجا که ما درآمد حاصل از این طرح را باز توزیع می‌کنیم از فشار بر مردم جلوگیری می‌شود.



سخنگوی طرح تحول اقتصادی ادامه داد: با حمایت‌های دولت قطعا رفاه و در آمد طبقات پایین افزایش می‌یابد.



65 میلیون نفر فرم پرکرده‌اند/ قصد کاهش این تعداد را داریم



وی با اشاره به این که 65 میلیون نفر فرم اطلاعات خانوار را پرکرده‌اند گفت: کلیه این افراد پس از افتتاح حساب یارانه را دریافت خواهند کرد.



فرزین خاطرنشان کرد: معتقدیم امکان کاهش این افراد وجود دارد و به این منظور قصد داریم با کار تبلیغاتی افراد را تشویق به انصراف کنیم پیش از آنکه خودمان این کار را انجام دهیم.



سخنگوی طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: در آینده سعی می‌کنیم با شناسایی افراد ثروتمند آنها را از جمع افرادی که یارانه می‌گیرند حذف کنیم و یارانه را تنها به افرادی که نیازمند آن می‌باشند ارائه دهیم.



به همه یارانه نقدی می‌دهیم



معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به حذف خوشه بندی‌ها گفت: مدل خوشه بندی‌ها مشکلاتی داشت و به این دلیل فعلا آن را کنار گذاشته‌ایم اما در حال اصلاح مدل و دقیق کردن اطلاعات خانوارها هستیم.



وی دلیل قرار گرفتن افراد با در‌آمد کم در خوشه‌های بالا و بر عکس را ناشی از ضعف مدل خوشه‌بندی و ارائه اطلاعات غلط توسط بعضی از مردم دانست.



فرزین دامه داد: در نبود خوشه‌بندی به تمامی مردم یارانه نقدی می‌دهیم با این تفاوت که به افراد زیر نظر کمیته امداد، بهزیستی، ساکنین مناطق محروم و زنان سرپرست خانوار کمی بیشتر می‌دهیم.



سال آینده طرح حتما اجرا می‌شود



سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: سال آینده طرح حتما اجرا می‌شود اما در مورد زمان دقیق آن هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم .



وی در خصوص ادامه این طرح پس از دولت دهم گفت: این طرح به صورت قانون در آمده است و تمامی دولت‌ها موظف به اجرای آن می‌باشند.