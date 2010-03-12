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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

13 هزار سفر بین المللی جاده ای در گلستان انجام شد

13 هزار سفر بین المللی جاده ای در گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان اعلام کرد: 12 هزار و 933 سفر بین المللی جاده ای در سال جاری در استان صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لطفی شامگاه پنجشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: در این راستا 269 هزار و 596 تن کالا در این سفرها در 10 ماه اول سال جاری جابجا شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین سفرهای بین المللی انجام شده به کشورهای، ترکمنستان، قراقستان، پاکستان و ازبکستان بوده است.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین بار صادراتی به کشور عراق نیز از گرگان به مهران، قصر شیرین و شلمچه تخلیه و سپس به آن کشور منتقل می شود.
 
به گفته لطفی، استان گلستان زا نظر وسعیت و شرکتهای بین المللی کالا جزئ پنج استان برتر کشور است و سالانه حدود 9 میلیون مسافر در آن جابجا می شود.
 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان بیان داشت: سالانه 70 درصد حمل و نقل مسافر استان درون استانی استانی و 30 درصد برون استانی است.
 
وی یادآورشد: برای ارتقای ایمنی و دانش رانندگان تاکنون کلاسهای آموزشی زیادی گذاشته شد و در این راستان و به مررو زمان، حمل و نقل تخصصی می شود.
 
وی به طرح نوروزی این اداره کل اشاره و اضافه کرد: در استان 27 شرکت مسافرتری است که هفت شرکت از نوع الف در این ایام کشیک نوروزی هستند.
 
لطفی عنوان کرد: در بحث حمل و نقل جاده ای نیز 69 شرکت مسافربری حمل نقل اعم از مینی بوس رانی، اتوبوسرانی و سواری رانی در استان فعالیت دارد.
 
وی یادآور شد: برای کنترل و نظارت و تسسهیل در حمل و نقل، کشیک هایی از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح تا 23 شب در دو مرکز ترمینال عمومی گرگان و گنبد در ایام نوروزی دایر خواهیم کرد.
کد مطلب 1050089

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