13 هزار سفر بین المللی جاده ای در گلستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لطفی شامگاه پنجشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: در این راستا 269 هزار و 596 تن کالا در این سفرها در 10 ماه اول سال جاری جابجا شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین سفرهای بین المللی انجام شده به کشورهای، ترکمنستان، قراقستان، پاکستان و ازبکستان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بار صادراتی به کشور عراق نیز از گرگان به مهران، قصر شیرین و شلمچه تخلیه و سپس به آن کشور منتقل می شود.

به گفته لطفی، استان گلستان زا نظر وسعیت و شرکتهای بین المللی کالا جزئ پنج استان برتر کشور است و سالانه حدود 9 میلیون مسافر در آن جابجا می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان بیان داشت: سالانه 70 درصد حمل و نقل مسافر استان درون استانی استانی و 30 درصد برون استانی است.

وی یادآورشد: برای ارتقای ایمنی و دانش رانندگان تاکنون کلاسهای آموزشی زیادی گذاشته شد و در این راستان و به مررو زمان، حمل و نقل تخصصی می شود.

وی به طرح نوروزی این اداره کل اشاره و اضافه کرد: در استان 27 شرکت مسافرتری است که هفت شرکت از نوع الف در این ایام کشیک نوروزی هستند.

لطفی عنوان کرد: در بحث حمل و نقل جاده ای نیز 69 شرکت مسافربری حمل نقل اعم از مینی بوس رانی، اتوبوسرانی و سواری رانی در استان فعالیت دارد.

وی یادآور شد: برای کنترل و نظارت و تسسهیل در حمل و نقل، کشیک هایی از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح تا 23 شب در دو مرکز ترمینال عمومی گرگان و گنبد در ایام نوروزی دایر خواهیم کرد.