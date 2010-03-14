هفت هزار گونه از انواع مواد آتشزای غیرمجاز در دماوند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، در چهارشنبه آخر هر سال مراسم باستانی ایرانیان، برگزار می شود اما در سالهای اخیر این جشن بخاطر ورود برخی اقلام محترقه غیرمتعارف با خطرات، سوانح و مزاحمتهایی برای شهروندان همراه است.

کشف هفت هزار و 250 گونه مواد محترقه نیروی انتظامی شهرستان دماوند نیز در راستای پیشگیری از وقوع حوادث دلخراش برای شهروندان این شهرستان و مقابله با افراد سودجو که در این ایام مبادرت به فروش مواد محترقه می کنند، تمهیدات امنیتی ویژه ای را درنظر گرفت که تاکنون موفق به کشف هفت هزار و 250 گونه از انواع مواد آتشزای غیرمجاز از پنج بزهکار مرتبط با این پرونده شده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند با اعلام این خبر افزود: در روز چهارشنبه سوری هر سال افراد سودجو و فرصت طلب با وارد نمودن انواع اغلب خطرناک مواد محترقه و عرضه آن در بین گروه سنی نوجوان بازار گرمی برای خود به وجود می آورند که امسال و از یک ماه قبل نیروی انتظامی شهرستان دماوند در راستای مقابله با این امر تمهیداتی ویژه را به کار بسته است.

سرهنگ فرهاد قدسی در تشریح اقدامات انجام شده و یا در حال اجرای نیروی انتظامی شهرستان دماوند به خبرنگار مهر گفت: از جمله اقدامات نیروی انتظامی در جهت توجیه نوجوانان به عدم استفاده از مواد آتشزای غیرمتعارف می توان به حضور ماموران پلیس در مدارس پسرانه و توصیف خطرات استفاده از این اقلام، برگزاری نمایشگاه های مختلف، ارائه پوستر، عکس و لوح فشرده رخدادهای ناگوار سالهای گذشته و هشدارهای حفاظتی به دانش آموزان اشاره کرد.

این مسئول ادامه داد: نصب بنر در نواحی مختلف شهر و نزدیک به مدارس، سخنرانی روزانه مسئولین کلانتریهای مستقر در شهرهای مختلف شهرستان دماوند برای دانش آموزان و پخش دفترچه هایی حاوی نکات آموزشی از دیگر اقدامات این روزهای نیروی انتظامی شهرستان دماوند بود.

وی اظهار داشت: تا کنون با وجود اینکه فعالیتهای خطرناک این روزها به اوج خود نرسیده اما حادثه خاصی در سطح شهرستان دماوند رخ نداده است و البته هماهنگیهای لازم با هلال احمر و اورژانس ایجاد شده تا در صورت بروز هر نوع سانحه ای حضور به موقع ماموران را داشته باشیم.

افزایش صددرصدی کشف مواد آتشزا در دماوند

قدسی عنوان کرد: چهارشنبه سوری مراسم باستانی ایرانیان است و نیروی انتظامی به هیچ وجه از شادی مردم جلوگیری به عمل نخواهد آورد اما شهروندان باید نکات ایمنی را برای سلامتی خود و فرزندانشان در حین انجام این جشن فراموش نکنند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند پیرامون کشفیات چند روز اخیر این نیرو خاطرنشان کرد: مامورین انتظامی این شهرستان در وهله اول و برای جلوگیری از عرضه مواد محترقه غیرمتعارف مبادرت به شناسایی و زیرنظر گرفتن افراد سابقه دار و مشکوک در این زمینه نمود.

این مسئول بیان داشت: با این اقدام، پنج نفر از عرضه کنندگان این اقلام در شهرستان دماوند، شناسایی و با اثبات بزه منتسب، دستگیر شدند همچنین از این نفرات در مجموع هفت هزار و 250 گونه از انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.

وی از افزایش صد در صدی کشف مواد آتشزا در شهرستان دماوند نسبت به سالهای گذشته خبر داد و یادآور شد: کشف این میزان قابل توجه از انواع مواد آتشزای غیرمتعارف در این شهرستان برای اولین بار است که رخ می دهد و این مورد مسئولیت نیروی انتظامی و کنترل خانواده برای سلامتی فرزندان را بیشتر می نماید.

به هر روی امیدواریم شاهد سرخی خشن و سوزان آتش های افروخته در چهارشنبه آخر سال بر چهره جوانان و نوجوانان نباشیم.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.