به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سیزدهمین دوره رقابت‎های بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا (وابا) پنجشنبه شب در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تیم مهرام با نتیجه 120 بر 74 هوپس لبنان را از پیش رو برداشت. پس از پیروزی مقابل تیم‎های الریاضی لبنان و ذوب آهن این سومین پیروزی مدافع عنوان قهرمانی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا در این دوره از رقابت‌ها بود.

همچنین دیدار دوم چهارمین روز رقابت‎های بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا میان دو تیم ذوب آهن و الریاضی لبنان برگزار شد. این دیدار نیز با پیروزی نماینده کشورمان همراه بود. در این بازی شاگردان فرزاد کوهیان با نتیجه 100 بر 73 برتری را از آن خود کردند. ذوب آهن سه دیدار گذشته خود را با پیروزی مقابل دهوک عراق و شکست برابر مهرام و الجلا سوریه به پایان رسانده بود.

صعود مهرام و سقوط ذوب آهن

سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا در حالی پیگیری می‏شود که ناکامی ذوب آهن از کسب سهمیه مسابقات 2010 باشگاه‎های آسیا از این رقابت‎ها مسجل شده است. چهار تیم برتر مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا از چهار کشور سهمیه حضور در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا (قطر) را دریافت می‌کنند.

این در حالی است که ذوب آهن با متحمل شدن 2 شکست و کسب 2 پیروزی تنها یک دیدار دیگر مقابل نماینده دوم لبنان در پیش رو خواهد داشت. نماینده کشورمان در صورت پیروزی مقابل هوپس لبنان که صبح یکشنبه برگزار می‌شود عنوان سومی خود در این دوره از بازی‌ها را قطعی می‌کند با این وجود و با توجه به قوانین موجود مبنی بر معرفی یک نماینده از هر کشور مجاز به شرکت در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا نخواهد بود. چراکه طبق نتایج به دست آمده تا به امروز، مهرام در پایان رقابت‌ها می تواند یکی از رده‌های اول یا دوم را از آن خود کند.

پیگیری مسابقات با استراحت ایرانی‌ها

در ادامه سیزدهمین دوره رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا امروز (جمعه) تیم مهرام مقابل نماینده عراق به میدان می رود اما ذوب آهن با قرعه استراحت روبه‌رو خواهد بود. ضمن اینکه روز شنبه نیز هر دو نماینده کشورمان استراحت خواهند داشت تا بازی‎ها با جدال رو در روی لبنانی‌ها و نمایندگان عراق و سوریه پیگیری شود.

برنامه دیدارهای روزهای پنجم و ششم سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا بدین شرح است:

جمعه (21 اسفندماه)

* دهوک عراق - مهرام ایران (ساعت 17)

* هوپس لبنان - الجلا سوریه (ساعت 19)

شنبه (22 اسفندماه)

* الریاضی لبنان - هوپس لبنان (ساعت 17)

* الجلا سوریه - دهوک عراق (ساعت 19)