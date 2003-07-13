زوجهاي جوان در خانه هاي وقفي اسكان مي يابند

مصطفي ميردامادي درگفتگو باخبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب افزود : با توجه به اينكه درحال حاضر معضل اصلي جامعه ما مشكل ازدواج و مسكن جوانان است ، به همين منظور توسط سازمان اوقاف وامور خيريه ، تعداد1000 مسكن براي زوجهاي جواني كه فاقد مسكن هستند، ساخته مي شود.

وي درادامه افزود: اين طرح در5 استان تهران ، اصفهان ، خوزستان ، خراسان وفارس و از محل در آمد اوقاف اجرا خواهد شد و زوجهاي جوان مي توانند به مدت 3 تا5 سال ازاين خانه ها به صورت رايگان استفاده كنند و پس از اين مدت به زوج ديگري واگذار مي شود .

ميردامادي خاطر نشان كرد: اين مسكنهاي وقفي دراستان تهران درسه منطقه پاكدشت ، شهريار وبومهن ساخته مي شود وبه زودي به بهره برداري خواهد رسيد وهمچنين شرايط واولويتهاي واگذاري اين خانه ها به زوجهاي جوان متعاقبااعلام خواهد شد.