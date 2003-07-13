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۲۲ تیر ۱۳۸۲، ۱۴:۵۵

بزودي با اعلام شرايط از سوي سازمان اوقاف وامور خيريه :

زوجهاي جوان در خانه هاي وقفي اسكان مي يابند

زوجهاي جوان در خانه هاي وقفي اسكان مي يابند

معاون سازمان اوقاف وامور خيريه گفت: بزودي شرايط واگذاري و اولويت استفاده از مسكن هاي وقفي يراي زوجهاي جوان اعلام مي شود .

مصطفي ميردامادي درگفتگو باخبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب افزود : با توجه به اينكه  درحال حاضر معضل اصلي جامعه ما مشكل ازدواج و مسكن جوانان است ، به همين منظور توسط  سازمان اوقاف وامور خيريه ، تعداد1000 مسكن براي زوجهاي جواني كه فاقد مسكن هستند، ساخته مي شود.  

وي درادامه افزود: اين طرح در5 استان تهران ، اصفهان ، خوزستان ، خراسان وفارس و از محل در آمد اوقاف اجرا  خواهد شد و  زوجهاي جوان مي توانند به مدت 3 تا5 سال ازاين خانه ها به صورت رايگان استفاده كنند و پس از اين مدت  به زوج ديگري  واگذار مي شود .  

ميردامادي خاطر نشان كرد: اين مسكنهاي وقفي  دراستان تهران درسه منطقه  پاكدشت ، شهريار وبومهن ساخته  مي شود وبه زودي به بهره برداري خواهد رسيد وهمچنين شرايط واولويتهاي واگذاري اين خانه ها به  زوجهاي جوان متعاقبااعلام خواهد شد.

کد مطلب 10501

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