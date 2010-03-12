السد قطر حریف فولادماهان در دیدار نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا شب گذشته تیم فوتسال السد قطر در سالن پیروزی اصفهان به مصاف ناگویا اوشنز ژاپن رفت و توانست در یک بازی بسیار نزدیک این حریف قدرتمند را با نتیجه 7-4 شکست دهد و راهی دیدار نهایی شود.

السد که شب گذشته به دلیل حضور زهیر کامیاب بازیکن ایرانی این تیم از تشویق تماشاگران در سالن نیز بهره می برد با ارائه یک بازی تکنیکی و حساب شده توانست تمامی معادلات را بر هم بزند و بر خلاف پیش بینی اغلب کارشناسان که ناگویا اوشنز را برنده این دیدار می دانستند به فینال رقابت‌ها راه پیدا کند.

ناگویا اوشنز در دیدار با السد از دروازه بان اصلی خود به علت اخراج در بازی قبلی مقابل فولاد بی بهره بود و نتوانست آنگونه که انتظار می رفت مقابل این تیم قطری بازی کند. با اینکه تیم ژاپنی تقریبا یک نیمه را پنج نفره بازی کرد اما نتوانست تمامی گل‌های خورده را جبران کند و از رسیدن به فینال مسابقات محروم ماند. گل‌های السد را بلال در دقیقه 8 ، رودریگو در دقایق 21 و40 ، زهیر کامیاب در دقایق 24 و27 ، عمرو در دقیقه 35 و ولادیمیر در دقیقه 39 به ثمر رساندند و برای ناگویا اوشنز نیز مائدا در دقیقه 26 ، کوگوره در دقایق 29 و39 و کیتاهارا در دقیقه 30 گلزنی کردند.