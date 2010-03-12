فعالیت های فرهنگی باید به تولید فکر منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان هرمزگان با بیان اینکه خزانه فرهنگ ایران به قدری غنی است که می تواند به نیازهای بشریت پاسخگو باشد ، اظهار داشت : ایران اسلامی سرشار از استعدادهای غنی فرهنگی و معنوی است، زمانی که به فرهنگ ایرانی روح اسلام نیز دمیده شد این فرهنگ هر چه بیشتر غنا پیدا کرده و حیات معنای خاصی یافته است.



رئیس جمهور افزود : نقطه آسیب پذیری در فرهنگ کمبود تجهیزات و سخت افزار نیست بلکه فکر و محتوای فرهنگ است . مدیران فرهنگی نباید چنین تلقی کنند که با بودجه های اختصاص یافته فرهنگ نواقص تجهیزاتی خود را برطرف کنند، وجود چنین دیدگاهی ظلم است و کسی حق ندارد چنین استفاده هایی از بودجه فرهنگی کند .



وی تصریح کرد : باید محتوای فرهنگ را باز تعریف و بازشناسی کرد و ارزشهای الهی و انسانی و هویت ملی و تاریخی را استخراج و به نسل های آینده منتقل کرد.



دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد : برای فعالیت های فرهنگی می توان از امکانات دستگاه های اجرایی مختلف کشور استفاده کرد و با بودجه فرهنگی نیز از کسانی که فکر و اندیشه متعالی تولید می کنند حمایت کرد.



رئیس جمهور استان هرمزگان را دارای سلسله ویژگی ها ، سنت ها و اعتقادات فرهنگی برجسته دانست و گفت : کار اصیل فرهنگی این است که این ویژگی های متعالی که موجب ماندگاری و موجودیت مردم این خطه شده است را شناسایی و تقویت کرد . باید خصلت هایی که باعث می شوند که به عنوان مثال مردم این استان جلوی پرتغالی ها ایستادگی کنند و یا در دوران دفاع مقدس به دفاع از سرزمین خود بپردازند را با هنرمندی به نسل های آینده منتقل کرد .



وی در ادامه تصریح کرد : اگر اقداماتی که مسوولین در سطح کشور انجام می دهند به ارتقای فرهنگی و معنوی جامعه منجر نشود چنین فعالیت هایی هیچ ارزشی ندارد.



دکتر احمدی نژاد در ادامه ضرورت استفاده از توانمندی و استعدادهای جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: جوانان ایران آرمانی و انقلابی هستند و باید به آنان میدان داد و از آنان حمایت و پشتیبانی کرد تا استعدادهایشان شکوفا شود .



رئیس جمهور تصریح کرد : فعالیت های فرهنگی زمانی می تواند اثر گذار باشد که از قلوب ایمانی نشات گرفته باشد . بی تردید کسی که می خواهد ارزشهای فرهنگی را منتقل کند باید نسبت به آن باور عمیق داشته باشد و لازمه آن در مرحله اول خودسازی و خداشناسی است .



در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان هرمزگان پیشنهادات کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تعدادی از این پیشنهادات برای تصویب نهایی در جلسه استانی هیات دولت مطرح خواهد شد .



توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی ، ارتقای کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و دینی ، توسعه و تقویت رسانه ها ، احداث ، تکمیل و تجهیز مراکز علمی و دینی و توسعه گردشگری و مرمت فضاها و آثار تاریخی از جمله سلسله پیشنهاداتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

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