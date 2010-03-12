تنش در روابط آنکارا-استکهلم/ ترکیه سفیر خود را از سوئد فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، پارلمان سوئد عصر پنجشنبه یک طرح پیشنهادی را که در آن کشتار ارامنه در سال‪ ۱۹۱۵‬میلادی در دوران عثمانی به عنوان "نسل کشی" خوانده شده است، تصویب کرد.

در پی این اقدام عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در واکنشی فوری به این مصوبه آن را بی احترامی به تاریخ ارزیابی کرد و گفت: این مصوبه بی ‌اعتبار است و نباید به آن اعتنا کرد.

بر پایه این گزارش، دقایقی پس از اعلام این خبر، نخست وزیری ترکیه نیز در بیانیه‌ ای با محکوم کردن این اقدام پارلمان سوئد اعلام کرد که سفیر ترکیه در سوئد برای برخی مشورتها به آنکارا فرا خوانده شده است .

این بیانیه افزود: رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز که قرار بود هفته آینده از سوئد دیدار رسمی داشته باشد، در اعتراض به این مصوبه برنامه سفر خود را لغو کرده است.

پنجشنبه گذشته هم کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح مشابهی را به تصویب رساند که موجب تیرگی مناسبات آنکارا با واشنگتن شد.

در اعتراض به مصوبه مزبور سفیر ترکیه در واشنگتن به کشورش بازگشت.