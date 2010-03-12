به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت‎ها با حضور چهار تیم از کشورمان و حداقل چهار تیم خارجی به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

دو تیم از قزاقستان و یک تیم از اندونزی برای شرکت در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش روز گذشته (پنجشنبه) وارد کشورمان شدند. تایلندیها نیز با یک یا دو تیم امروز به ایران می‎آیند. ضمن اینکه عمانی‎ها نیز برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند اما هنوز زمان ورود خود را اعلام نکرده‌اند.

دانشگاه آزاد (2 تیم)، بانک کشاورزی و ارتعاشات صنعتی تیم‎های ایرانی هستند که در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش شرکت می‎کنند. اسامی بازیکنان شرکت کننده کشورمان در این رقابت‏ها به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد "الف": پرویز فرخی و آق محمد صلاق

* دانشگاه آزاد "ب": بهنام توکلی و کمال قریشی

* بانک کشاورزی: رحمان رئوفی و رضا نائینی

* ارتعاشات صنعتی ایرانیان: مازیار و صابر هوشمند

برای این دوره از مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش که برای دومین بار بصورت رسمی و بر اساس یک رویداد ثبت شده در تقویم AVC برگزار می شود، 16 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. "رامون سوزارا" فیلیپینی به عنوان نماینده فدراسیون آسیایی والیبال در محل این مسابقات حضور خواهد داشت. قرعه کشی بازی‎ها امشب با حضور وی در کیش برگزار می شود.

پیش از این چندین دوره مسابقات بین‌المللی والیبال ساحلی تحت عنوان "جام فجر" و با حضور تیم‌های داخلی و خارجی در کیش برگزار شده بود اما سال گذشته با تایید مدیران کنفدراسیون والیبال آسیا این رقابت‏ها به صورت رسمی در تقویم AVC ثبت شد تا بر اساس آن کشورمان اواخر هرسال و در جزیره کیش میزبان ساحلی‌بازان آسیا در قالب توری رسمی باشد.

سال گذشته اولین دوره رسمی تور آسیایی والیبال ساحلی کیش با همکاری دانشگاه آزاد و به مناسبت گذشت یک ربع قرن از فعالیت‎های این دانشگاه برگزار شد. امسال نیز دومین دوره رسمی این رقابت‎ها با حمایت مالی دانشگاه آزاد برگزار می‎شود.