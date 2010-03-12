جشن نیکوکاری در سراسر کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن نیکـوکاری از صبح امروز پنجشنبه 20 اسفند ماه جاری و با شعار "بیایید شادیهایمان را قسمت کنیم " با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) ، سازمان صدا و سیما و نیروی مقاومت بسیج در سراسر کشور آغاز شده است.

بر همین اساس 15 هزار پایگاه کمیته امداد و نیروی مقاومت بسیج در سراسرکشور به همراه 80 هزار مدرسه کمکهای مردم و دانش‌آموزان نوعدوست و سخاوتمند ایران اسلامی به محرومان و نیازمندان را جمع آوری می کنند.

بنابر اعلام کمیته امداد، در استان تهران سه هزار و 500 پایگاه و در شهر تهران نیز 50 پایگاه اصلی جمع‌آوری کمکهای مردمی مستقر خواهند بود که برنامه های این روز از پایگاههای حسینیه ارشاد، امامزاده صالح (میدان تجریش)، مسجدالنبی (میدان نبوت) ، حضرت عبدالعظیم به صورت ویژه برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، امدادگران کمیته امداد هیچگونه مراجعه ای به درب منازل نداشته و جمع‌آوری کمکهای مردمی صرفا در پایگاههای جشن نیکوکاری که با نشان کمیته امداد امام خمینی(ره) مشخص شده صورت می گیرد.



این گزارش می افزاید همچنین از هموطنان عزیز درخواست کرد تا در اهداء هدایا حفظ شخصیت و کرامت خانواده‌های نیازمند و محرومان آبرومند را مورد عنایت قرار دهند و به منظور تسریع در تفکیک هدایا نوع کالا رابر روی بسته هدیه مشخص کنند.



بنا بر اعلام کمیته امداد امام خمینی (ره)، شماره حساب ریالی 3333 کمیته امداد نزد بانکهای ملی، صادرات ، سپه و ملت قابل واریز در تمامی شعب از سوی این نهاد جهت دریافت کمکهای نقدی مردم خیرو نیکوکار کشورمان و حساب ارزی 333 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی جهت مشارکت ایرانیان خارج از کشور در جشن نیکوکاری اختصاص یافته است و سایت اینترنتی بنا بر اعلام کمیته امداد امام خمینی (ره)، شماره حساب ریالی 3333 کمیته امداد نزد بانکهای ملی، صادرات ، سپه و ملت قابل واریز در تمامی شعب از سوی این نهاد جهت دریافت کمکهای نقدی مردم خیرو نیکوکار کشورمان و حساب ارزی 333 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی جهت مشارکت ایرانیان خارج از کشور در جشن نیکوکاری اختصاص یافته است و سایت اینترنتی WWW.EMDAD.IR در اختیار هموطنان عزیز است و نیکو کاران نیز می توانند از طریق دستگاههای خودپرداز بانک ملی کمکهای نقدی خود را به حساب کمیته امداد واریز کنند.



کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن تقدیر وتشکر از عنایات مقام معظم رهبری، مراجع عظام و رؤسای قوای کشور که پیشاپیش با کمک به محرومان و نیازمندان در این امر خیر و خداپسندانه شرکت کرده اند اظهار امیدواری کرده است تا همچون گذشته شاهد حضور گرم مردم نوعدوست ایران اسلامی در پایگاههای جشن نیکوکاری باشیم.