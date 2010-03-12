سید محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر با اشاره به تشکیل یکصد و پنجاه و ششمین نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در 24 و 25 اسفند ماه امسال در وین، گفت: پیش از تشکیل این نشست، جلسات کارشناسی برای بررسی ابعاد بازار نفت از نظر عرضه، تقاضا، حجم ذخیره سازی در کشورهای مختلف، تولید در کشورهای اوپک و غیر اوپکی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه وزیران عضو بر اساس نتایج این جلسات در مورد سقف تولید سازمان اوپک تصمیم گیری خواهند کرد، اظهار داشت: به دلیل وجود سرمای فراگیر در اروپا و آمریکا حجم ذخیره سازی های نفت خام و سوخت های زمستانی تا حدودی کاهش یافته اما سطح فعلی هم کماکان بالا است.

نماینده ایران در اوپک با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود هم اکنون سطح ذخیره سازی نفت خام در کشورهای صنعتی از 62 روز به 58 روز کاهش یافته است، بیان کرد: این در حالی است که متوسط حجم ذخیره سازی نفت خام در پنج سال گذشته حدود 53 روز است.

وی با اشاره به کاهش حجم ذخیره سازی نفت روی آب در بازارهای جهانی، بیان کرد: وجود سرمای شدید در اروپا و آمریکای شمالی در زمستان اخیر موجب کاهش حجم ذخیره سازی سوخت های حرارتی هم شده است.

افزایش تقاضای جهانی نفت در سال 2010 میلادی



به گزارش مهر، نماینده ایران در هیات عامل اوپک در خصوص آخرین وضعیت عرضه و تقاضای جهانی نفت خام در سال 2010 میلادی، گفت: تاکنون از سوی موسسات و مراکز مختلف آمارهای مختلفی در مورد افزایش تقاضای جهانی نفت خام در سالجاری میلادی اعلام شده است.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه آژانس بین المللی انرژی از افزایش 1.6 میلیون بشکه ای تقاضای نفت خبر داده است، تبیین کرد: همچنین دپارتمان انرژی آمریکا از افزایش 1.2 میلیون بشکه ای و سازمان اوپک از افزایش 800 هزار بشکه ای برای افزایش تقاضای نفت گزارش هایی را منتشر کرده اند.



وی با تاکید بر اینکه امسال تقاضای جهانی نفت خام حداقل یک میلیون بشکه در روز افزایش می یابد، گفت: تقاضای نفت خام حتی در نیمه اول سالجاری با افزایش قابل توجه ای مواجه نخواهد شد اما در نیمه دوم سالجاری میلادی روزانه 1.5 میلیون بشکه افزایش خواهد داشت.