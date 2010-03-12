تدوین بسته 89 بانک مرکزی براساس شرایط روز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری در نشستی خبری درباره افزایش رقابت بانکهای کشور گفت: با توجه به افزایش تعداد بانکها و اخذ مجور موسسات اعتباری از بانک مرکزی در ابتدا تصور می شود که رقابت بین بانکها افزایش می یابد و بانکها باید تمهیداتی را در این زمینه بیندیشند.

مدیر عامل بانک اقتصاد نوین ادامه داد: ایران کشوری وسیع با تمام امکانات و مردمی کارآفرین است؛ بنابراین هر چقدر تعداد بانکها افزایش یابد هنوز امکان فعالیت و عرضه خدمات بیشتر برای آنها فراهم خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه احساس نگرانی نسبت به افزایش تعداد بانکها و تنگ شدن عرصه و یا افزایش هزینه ها وجود ندارد، خاطر نشان کرد: اگر حالت رقابت بین بانکها وجود داشته باشد ما بر کیفیت خدمات خود می افزاییم اما چنانچه رقابتی نباشد حالت رکود و سکون ایجاد خواهد شد.

طاهری افزایش تعداد بانکها را از لحاظ بهبود، توسعه و تنوع خدمات به نفع مردم دانست و افزود: با افزایش رقابت بانکها خود را در بخش بانکداری الکترونیک و جذب مشتری تجهیز می کنند.

وی با بیان اینکه تمام بانکها تابع مقررات و ضوابط بانک مرکزی هستند، تصریح کرد: سال گذشته بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی از سوی بانک مرکزی به تمام بانکها ابلاغ شد که این بسته مجددا امسال تجدید نظر شده و فشرده تر و واقع بینانه تر و مطابق شرایط روز به بانکها ابلاغ می شود.

مدیر عامل بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: بسته سال 89 بانک مرکزی 4 روز پیش تجدید نظر شده و تمام مدیران بانکها و کانون بانکها نیز نظرات خود را اعلام کردند تا بسته در بانک جمع بندی شده و به صورت کامل و مفید و با ارائه امکانات بهتر به بانک ها ابلاغ شود.

طاهری ارائه خدمات بهتر، توجه بیشتر بر روی تکنیک های بانکداری، بانکداری بین المللی و الکترونیکی را از جمله اهداف بانک عنوان و بیان کرد: بر اساس برنامه های سال اینده قرار است 10 شعبه ارزی در تهران و 6 شعبه ارزی در شهرستانها ایجاد نماییم.

وی با اشاره به اخذ رتبه های مختلف از سوی سازمان های معتبر داخلی و بین المللی به عنوان بانک نمونه و پیشرو گفت: ما سعی کرده ایم کلیه موازین، اصول و آیین نامه های بانک داری را پیاده سازی نماییم.

طاهری عنوان کرد:سیاست بانک اقتصاد نوین محدود کردن توسعه فیزیکی و گسترش شعب و در مقابل تلاش برای پیشرفت، بهبود و کیفیت خدمات به ویژه در بخش الکترونیکی است.

وی از برگزاری مراسم کلنگ زنی برای ایجاد یک مدرسه خیریه توسط این بانک با حضور مقامات ارشد کشوری طی چند روز گذشته خبر داد.