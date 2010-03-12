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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۲

"جان جهان" تامارا در بوته نقد

"جان جهان" تامارا در بوته نقد

رمان "جان جهان" نوشته سوزانو تامارا که روز گذشته توانست جایزه کتاب فصل را از آن خود کند، هفته آینده در نشستی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  در این جلسه که از ساعت 16:30 تا 18:30 روز شنبه 22 اسفند  در سرای اهل قلم برگزار می‌شود، پرویز عباسی داکانی و احسان عباسلو به نقد و بررسی این کتاب می‌پردازند.

ترجمه فارسی هاله ناظمی از رمان "جان جهان" پائیز امسال توسط  انتشارات هرمس روانه بازار شد و روز گذشته هم توانست جایزه کتاب فصل را در بخش ادبیات زبان‌های دیگر از آن خود کند.
 
سوزانا تامارو نویسنده و فیلمساز ایتالیایی است که هم‌اکنون 51 سال سن دارد و تاکنون کتاب‌هایی مانند برو آنجا که دلت می‌گوید و زمزمه‌های باران از او به فارسی ترجمه و در ایران به چاپ رسیده است.
 
همچنین در نشست دیگر سرای اهل قلم کتاب "او همنشین فرشتاه‌ها بود" نوشته سعید روح‌افزا با حضور مهدی کاموس و علی‌الله سلیمی نقد و بررسی می‌شود. این نشست هم از ساعت 16:30 تا 18:30 روز یکشنبه  23 اسفند در سر ای اهل قلم برگزار می‌شود.
 
 
کد مطلب 1050135

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