"جان جهان" تامارا در بوته نقد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که از ساعت 16:30 تا 18:30 روز شنبه 22 اسفند در سرای اهل قلم برگزار میشود، پرویز عباسی داکانی و احسان عباسلو به نقد و بررسی این کتاب میپردازند.
ترجمه فارسی هاله ناظمی از رمان "جان جهان" پائیز امسال توسط انتشارات هرمس روانه بازار شد و روز گذشته هم توانست جایزه کتاب فصل را در بخش ادبیات زبانهای دیگر از آن خود کند.
سوزانا تامارو نویسنده و فیلمساز ایتالیایی است که هماکنون 51 سال سن دارد و تاکنون کتابهایی مانند برو آنجا که دلت میگوید و زمزمههای باران از او به فارسی ترجمه و در ایران به چاپ رسیده است.
همچنین در نشست دیگر سرای اهل قلم کتاب "او همنشین فرشتاهها بود" نوشته سعید روحافزا با حضور مهدی کاموس و علیالله سلیمی نقد و بررسی میشود. این نشست هم از ساعت 16:30 تا 18:30 روز یکشنبه 23 اسفند در سر ای اهل قلم برگزار میشود.
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