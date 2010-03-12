"جان جهان" تامارا در بوته نقد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که از ساعت 16:30 تا 18:30 روز شنبه 22 اسفند در سرای اهل قلم برگزار می‌شود، پرویز عباسی داکانی و احسان عباسلو به نقد و بررسی این کتاب می‌پردازند.

ترجمه فارسی هاله ناظمی از رمان "جان جهان" پائیز امسال توسط انتشارات هرمس روانه بازار شد و روز گذشته هم توانست جایزه کتاب فصل را در بخش ادبیات زبان‌های دیگر از آن خود کند.



سوزانا تامارو نویسنده و فیلمساز ایتالیایی است که هم‌اکنون 51 سال سن دارد و تاکنون کتاب‌هایی مانند برو آنجا که دلت می‌گوید و زمزمه‌های باران از او به فارسی ترجمه و در ایران به چاپ رسیده است.



همچنین در نشست دیگر سرای اهل قلم کتاب "او همنشین فرشتاه‌ها بود" نوشته سعید روح‌افزا با حضور مهدی کاموس و علی‌الله سلیمی نقد و بررسی می‌شود. این نشست هم از ساعت 16:30 تا 18:30 روز یکشنبه 23 اسفند در سر ای اهل قلم برگزار می‌شود.



