دشمنان به شکست در جنگ اقتصادی و روانی علیه ایران اعتراف کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، علی سعیدلو پنجشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان قشم افزود: دشمن امروز در تفکر جلوگیری از آبادانی و پیشگیری از وحدت میان شیعه و سنی در کشورمان است که با نگاه ویژه مقام معظم رهبری کشورمان به نماد وحدت در بین کشورهای اسلامی مبدل شده است.

وی با اشاره به خدمات و تلاشهای دولت در زمینه های مختلف به ویژه در عرصه ورزش اظهار داشت: اختصاص یک درصد از درآمدها و اعتبارات جاری کشور به امر ورزش در مجلس شوای اسلامی به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه سید داوود موسوی امام جمعه شهرستان قشم گفت: طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها گذر از انحصار کشورهای صنعتی است. دست یابی به فناوری های نوین و علمی و فناوری های جدید و ایجاد زیر ساختهای اساسی کشور در جهت رفع مشکلات مردم از مهمترین اقدامات دولت خدمتگزار است.

وی گفت: عمران و آبادانی کشور آرمان همه مسئولان کشور است و سفرهای استانی دولت خدمتگزار بر اساس این دیدگاه انجام می شود.

همچنین محمد اصغری،‌مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: سیاستگذاری توسعه قشم در حول پنج محور توسعه صنایع نفت،‌گاز و انرژی،‌ توسعه صنایع دریایی، ترانزیت کالا،‌ سیاحتی و ‌گردشگری و آموزشی در دانشگاه ها انجام می شود.

پس از اتمام جلسه اداری این شهرستان معاون رئیس جمهور با حضور در جمع مردم مشکلات آنها را از نزدیک شنید.