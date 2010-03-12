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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

سعیدلو:

دشمنان به شکست در جنگ اقتصادی و روانی علیه ایران اعتراف کردند

دشمنان به شکست در جنگ اقتصادی و روانی علیه ایران اعتراف کردند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور گفت: دشمنان انقلاب در جنگ اقتصادی،‌ فناوری و روانی علیه کشومان شکست خورده و به این شکست اعتراف کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، علی سعیدلو پنجشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان قشم افزود: دشمن امروز در تفکر جلوگیری از آبادانی و پیشگیری از وحدت میان شیعه و سنی در کشورمان است که با نگاه ویژه مقام معظم رهبری کشورمان به نماد وحدت در بین کشورهای اسلامی مبدل شده است.

وی با اشاره به خدمات و تلاشهای دولت در زمینه های مختلف به ویژه در عرصه ورزش اظهار داشت: اختصاص یک درصد از درآمدها و اعتبارات جاری کشور به امر ورزش در مجلس شوای اسلامی به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه سید داوود موسوی امام جمعه شهرستان قشم گفت: طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها گذر از انحصار کشورهای صنعتی است. دست یابی به فناوری های نوین و علمی و فناوری های جدید و ایجاد زیر ساختهای اساسی کشور در جهت رفع مشکلات مردم از مهمترین اقدامات دولت خدمتگزار است.

وی گفت: عمران و آبادانی کشور آرمان همه مسئولان کشور است و سفرهای استانی دولت خدمتگزار بر اساس این دیدگاه انجام می شود.

همچنین محمد اصغری،‌مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: سیاستگذاری توسعه قشم در حول پنج محور توسعه صنایع نفت،‌گاز و انرژی،‌ توسعه صنایع دریایی، ترانزیت کالا،‌ سیاحتی و ‌گردشگری و آموزشی در دانشگاه ها انجام می شود.

پس از اتمام جلسه اداری این شهرستان معاون رئیس جمهور با حضور در جمع مردم مشکلات آنها را از نزدیک شنید. 

کد مطلب 1050137

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