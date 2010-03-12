سامانه اینترنتی پذیرش آنالیز پژوهشگاه مواد و انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سامانه فرایند گردش کار انجام آزمون شامل ثبت و پذیرش درخواستها، انجام امور مالی، ارسال نمونه به آزمایشگاهها و دریافت نتایج قابل ثبت و پیگیری است.

بر اساس طراحی صورت گرفته در این سامانه، هر مشتری با کلمه عبور مخصوص به خود می تواند درخواستهای خود را ثبت کرده و بدون نیاز به حضور در پژوهشگاه، مراحل انجام آزمون را پیگیری کند.



کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت، عدم نیاز به حضور مشتری در محل و قابلیت گزارش گیری سریع از کارکردهای این سامانه است. طراحی این نرم افزار طبق استاندارد بین‌المللی آزمایشگاهی ISO/IEC 17025 است. این استاندارد تمامی موارد لازم کیفی و فنی برای انجام آزمون در آزمایشگاه ها را شامل می شود.

