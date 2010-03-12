  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

سامانه اینترنتی پذیرش آنالیز پژوهشگاه مواد و انرژی

سامانه اینترنتی پذیرش آنالیز پژوهشگاه مواد و انرژی

سامانه اینترنتی پذیرش آنالیز پژوهشگاه مواد و انرژی با هدف تسریع در ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سامانه فرایند گردش کار انجام آزمون شامل ثبت و پذیرش درخواستها، انجام امور مالی، ارسال نمونه به آزمایشگاهها و دریافت نتایج قابل ثبت و پیگیری است.

بر اساس طراحی صورت گرفته در این سامانه، هر مشتری با کلمه عبور مخصوص به خود می تواند درخواستهای خود را ثبت کرده و بدون نیاز به حضور در پژوهشگاه، مراحل انجام آزمون را پیگیری کند.
 
کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت، عدم نیاز به حضور مشتری در محل و قابلیت گزارش گیری سریع از کارکردهای این سامانه است. طراحی این نرم افزار طبق استاندارد بین‌المللی آزمایشگاهی ISO/IEC 17025 است. این استاندارد تمامی موارد لازم کیفی و فنی برای انجام آزمون در آزمایشگاه ها را شامل می شود. 
 
کد مطلب 1050138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها