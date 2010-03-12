"نوشتم تا بماند" برای بار سوم روایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که انتشارات سوره مهر ناشر آن است و توانست در دوازدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس رتبه اول را در بخش خاطرات خودنوشت از آن خود کند، در سه فصل تنظیم شده که فصل اول به زندگی‌نامه آیت‌الله جمی می‌پردازد.

فصل اول که عمده‌ترین قسمت کتاب را در بر می‌گیرد از هفت دفتر تشکیل شده است.این دفاتر دقایق آغازین روزهای جنگ تحمیلی تا یک سال بعد را دربر می‌گیرد که در آبادان رخ داده است و در واقع یکی از مستندات جنگ تحمیلی محسوب می‌شود که اوضاع و احوال مقاومت، محرومیتهای شهر جنگ‌زده و در محاصره را به تصویر می‌کشد.

فصل دوم، شامل یادداشت‌های دوران مبارزه، بیماری و بحران و پیروزی است. فصل سوم، شامل پیوست است که گفتگوها و سخنرانی آیت‌الله جمی را در مناسبتها و با افراد خاص را دربرمی‌گیرد.

غلامحسین جمی سال 1304 در اهرم بوشهر به دنیا آمد. اوی مقدمات دینی را در مکتب و تصحیلات ابتدایی را در مدرسه انوشیروان اهرم گذراند. جمی در سی سالگی به آبادان رفت تا تصحیلات خود را ادامه دهد. در آبادان با یکی از دختران بوشهری ازدواج کرد و در همانجا می‌ماند. در جریان انقلاب به مبارزات و تلاشهای سیاسی مبادرت ورزید. با شروع جنگ تحمیلی هم در روزهای آتش و خون آبادان را ترک نکرد و به دفاع ادامه داد. وی امام‌جمعه شهر آبادان بود.

چاپ نخست این کتاب در سال 86 و در 560 صفحه منتشر شده است.