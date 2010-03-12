سناریوی پس از انتخابات؛ سرنوشت ائتلاف شیعی-کُردی در پرده ابهام

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر این گزارش، پیش بینی ها نشان می دهد در انتخابات اخیر پارلمانی در عراق، از اقبال عمومی به برخی از جریان ها به ویژه "جبهه توافق" اهل سنت بسیار کاسته شده است.

بر این اساس، نحوه توزیع آرای مردم در انتخابات پارلمانی 2010 عراق، گروه های سیاسی را واداشته است تا در زمینه انجام ائتلاف با یکدیگر عوامل متعددی را زیر نظر بگیرند، چه آنکه تشکیل این ائتلاف، تعیین کننده مناصب سه گانه اصلی در عراق یعنی ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان است.

به نظر می رسد، مالکی با وجود تمایل به تشکیل ائتلاف با کُردها برای تشکیل دولت آتی دست به این اقدام نزند، چه آنکه در این صورت ائتلاف العراقیه (که احتمالا حائز بیشترین کرسی های پارلمان پس از ائتلاف مالکی است) را در مقابل به عنوان جبهه مخالف خواهد دید.

از سوی دیگر، در صورت حرکت مالکی در زمینه ائتلاف با علاوی، طرف های دیگر شیعه (ائتلاف ملی عراق) و جریان های کُرد با این مسئله مخالفت خواهند داشت.

از دیگر سو، تشکیل ائتلاف مالکی با علاوی با توجه به رقابتی که میان این دو جریان وجود دارد، دور از ذهن به نظر می رسد.

از طرفی برخی معتقدند، ائتلاف علاوی پس از انتخابات رو به ائتلاف با جریان های کُرد و شیعه (غیر از مالکی) می آورد، تا با دور زدن مالکی به تقسیم قوای سه گانه عراق بین خود بپردازند، امری که البته با به دست آوردن اکثریت پارلمان توسط ائتلاف دولت قانون نوری المالکی بسیار دور از ذهن است.

حال به نظر می رسد برای مشخص شدن وضعیت سیاسی عراق پس از انتخابات باید تا اعلام نتایج از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات صبر کرد، چه آنکه تصمیم این کمیسیون مبنی بر اعلام مقطعی 30 درصد آرا در هر دوره اعلام نتایج راه را برای افزایش این گمانه زنی ها باز نگه می دارد.