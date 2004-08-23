فردا در تاريخ

اشغال ايران توسط متفقين :



پس از وقوع جنگ جهاني دوم كه در اول سپتامبر 1939 آغاز شده بود ، ايران بي طرفي خود را اعلام كرد ، اما به دليل گستردگي مرز كشور با اتحاد جماهير شوروي سابق و در گيري

آن با آلماني ها به نظرمي رسيد كه انجام چنين امري عملا ناممكن تلقي شود . علاوه بر چنين وضعيتي ، اوضاع داخلي ايران نيز به هيچ وجه مناسب نبود و فقر و تنگدستي سراسر كشور را فرا گرفته بود و به همين دليل قشر متوسط به پايين جامعه نيز از استبداد رضاخاني به تنگ آمده بودند . ارتش متفقين به بهانه هاي واهي از قبيل حضور جاسوسان آلماني در ايران به اشغال كشور مبادرت ورزيد .رضا شاه درابتدا تصميم به مقاومت در برابر اين نيروها گرفت اما به دليل فقد پايگاه مردمي و نارضايتي عمومي از عملكرد او، ايران بدون هيچ مقاومتي به اشغال

نيروهاي مهاجم در آمد . اشغال ايران در سوم شهريور 1320 خيلي سريع و آسان تحقق يافت و با تهاجم نيروهاي انگليسي و شوروي سابق از جنوب و شمال صورت رسمي و جدي به خود گرفت . اين اشغال تا پايان جنگ در سال 1324 ادامه داشت . قحطي ، گراني و پايمال شدن نماميت ارضي ايران از جمله عواقب چنين اشغالي بود .



آغاز حكومت محمد شاه :

در چنين روزي در سال 1250 ه ق محمد ميرزا به عنوان سومين پادشاه قاجار حكومت خود را در ايران آغاز كرد . وي افراد نالايقي را بر منصب قدرت نشاند كه نتيجه آن را مي توان در اعطاي امتياز هاي مختلف به بيگانگان و همچنين هرج و مرج در ايران مورد بررسي قرار داد .



انعقاد معاهده نخست پاريس :

در چنين روزي در سال

1273هجري قمري معاهده نخست پاريس ميان ايران و انگلستان درپاريس منعقد شد. بر اساس اين معاهده افغانستان از تحت الحمايگي ايران خارج گرديد .





اجراي پيمان نظامي ناتو :

