فردا در تاريخ

اشغال ايران توسط متفقين :
آن با آلماني ها به نظرمي رسيد كه انجام چنين امري عملا ناممكن تلقي شود . علاوه بر چنين وضعيتي ، اوضاع داخلي ايران نيز به هيچ وجه مناسب نبود و فقر و تنگدستي سراسر كشور را فرا گرفته بود و به همين دليل قشر متوسط به پايين جامعه نيز از استبداد رضاخاني به تنگ آمده بودند . ارتش متفقين به بهانه هاي واهي از قبيل حضور جاسوسان آلماني در ايران به اشغال كشور مبادرت ورزيد .رضا شاه درابتدا تصميم به مقاومت در برابر اين نيروها گرفت اما به دليل فقد پايگاه مردمي و نارضايتي عمومي از عملكرد او، ايران بدون هيچ مقاومتي به اشغال
پس از وقوع جنگ جهاني دوم كه در اول سپتامبر 1939 آغاز شده بود ، ايران بي طرفي خود را اعلام كرد ، اما به دليل گستردگي مرز كشور با اتحاد جماهير شوروي سابق و در گيري
نيروهاي مهاجم در آمد . اشغال ايران در سوم شهريور 1320 خيلي سريع و آسان تحقق يافت و با تهاجم نيروهاي انگليسي و شوروي سابق از جنوب و شمال صورت رسمي و جدي به خود گرفت . اين اشغال تا پايان جنگ در سال 1324 ادامه داشت . قحطي ، گراني و پايمال شدن نماميت ارضي ايران از جمله عواقب چنين اشغالي بود .
آغاز حكومت محمد شاه :
در چنين روزي در سال 1250 ه ق محمد ميرزا به عنوان سومين پادشاه قاجار حكومت خود را در ايران آغاز كرد . وي افراد نالايقي را بر منصب قدرت نشاند كه نتيجه آن را مي توان در اعطاي امتياز هاي مختلف به بيگانگان و همچنين هرج و مرج در ايران مورد بررسي قرار داد .
انعقاد معاهده نخست پاريس :
در چنين روزي در سال 1273هجري قمري معاهده نخست پاريس ميان ايران و انگلستان درپاريس منعقد شد. بر اساس اين معاهده افغانستان از تحت الحمايگي ايران خارج گرديد .
اجراي پيمان نظامي ناتو :
در چنين روزي در سال 1949 ميلادي عملا پيمان نظامي آتلانتيك شمالي ناتو به مرحله اجرا در آمد . اين پيمان در صورت حمله هركشور خارجي به هريك از اعضاي اين پيمان ، ديگر اعضا را به انجام واكنش نظامي عليه كشور خارجي متعهد مي سازد . اسناد پيمان نظامي ناتو پيشتر در هجدهم مارس سال 1949 به تصويب اعضا رسيده بود . پس از فروپاشي بلوك شرق و انحلال پيمان ورشو، ناتوحوزه فالعيت خود را به كشورهايي كه عضو بلوك شرق بودند گسترش داد.
از سال 1945 تا 1949 كه فشار هاي زيادي براي بازساري اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم در دنيا بوجود آمد كشورهاي اروپاي غربي و هم پيمانان آمريكاي شمالي شان از گسترش سياستهاي اتحاد جماهير شوروي به سوي غرب اروپا بيمناك شدند .
در آوريل سال 1949، آمريكا ، كانادا و ده كشور اروپايي پيمان واشنگتن را براي تشكيل سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو) امضاء كردند و هدف اصلي اين سازمان در پنج اصل خلاصه مي شد طرفهاي امضاء كننده اين پيمان موافقت كردند كه حمله مسلحانه عليه يك يا چند كشور اروپايي يا آمريكاي شمالي حمله عليه تمامي آنها محسوب مي شود .اولين بار گسترش پيمان ناتودر سال 1999از پيوستن كشورهاي جمهوري چك ، مجارستان و لهستان تا پشت ديوارآهنين رسيد با ورود هفت كشور كمونيستي سابق مانند بلغارستان ، استوني ، لتوني ، ليتواني ، روماني ، اسلواكي و اسلوني در ماه آوريل سال جاري اعضاي ناتو به بيست و شش كشور رسيد . در سال 1999كه صربها مشغول پاكسازي نژادي در كوزوو بودند ناتو عليه يوگسلاوي دست به حملات هوايي زد . از اواسط دهه 1990 اين سازمان سه عمليات حفظ صلح را در غرب بالكان رهبري كرد اما رضايتمندي اين سازمان از زماني كه دشمن ديرينه اش اتحاد جماهير شوروي فروپاشيد مورد شك و ترديد قرار گرفت .بعد از حملات يازده سپتامبر در آمريكا بحراني فزاينده اي بروز كرد هر چند بعد از اين حملات ، ناتو براي اولين بار در تاريخ خود پنج اصل مهم خود را به كار گرفت .
قتل عام در پاريس:
در چنين روزي در سال 1572 ميلادي يكي از فجايع تاريخي در فرانسه روي داد . در اين حادثه به دستور كاترين دو مديسي ملكه فرانسه و فرمان شارل نهم شاه كشور بيش از سي هزار تن از پروتستان هاي اين كشور كشته شدند .
تولد رابرت هريك :
رابرت هريك شاعر انگليسي در چنين روزي در سال 1591 به دنيا آمد ." غسل تعميد داده شده "عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .
تولد ويلبور ويلبرفورس :
ويلبرفورس در چنين روزي در سال 1759 ميلادي به دنيا آمد . اين مبارز انگليسي عليه بردگي مبارزات فراواني را به راه انداخت .
تولد چيمز ودل :
ودل كاشف قطب جنوب در چنين روزي در سال 1758 ميلادي به دنيا آمد . "درياي ودل" عنوان مهمترين اثر نوشتاري اوست .
تولد سر ماكس بير بوم :
كاريكاتوريست ، نويسنده و طنز پرداز انگليسي در چنين روزي در سال 1872 ميلادي به دنيا آمد . "مجله يكشنبه" عنوان مهمترين اثر نوشتاري اوست .
تولد جان رايز :
رايز نويسنده هندي در چنين روزي در سال 1894 ميلادي به دنيا آمد ." سفر د رتاريكي " عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .
تولد آلبرت كلود :
آلبرت كلود فيزيكدان بلژيكي در چنين روزي در سال 1898 ميلادي به دنيا آمد . او در سال 1974 ميلادي موفق به دريافت جايزه نوبل شد .
تولد مالكوم كولي :
كولي نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1989 ميلادي به دنيا آمد ." فصل شكوفه در انگلستان جديد" عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .
تولد خورخه لوييس بورخس :
خورخه لوييس بور خس نويسنده آرژانتيني در چنين روزي در سال 1899 ميلادي به دنيا آمد . او شاعر ، مقاله نويس و نويسنده داستانهاي كوتاه بسياري است . آثارادبي وي همانند ديگر نويسندگان قرن بيستم آمريكاي لاتين رنگ وبوي رئاليسم جادويي دارد . آثار وي در ايران از طرفداران بسياري بر خوردار است ." لابيرنت "و" كتابخانه بابل" از عناوين مهمترين آثار داستاني اويند .
تولد فرناند برودل :
برودل تاريخد ا ن و مورخ فرانسوي در چنين روزي در سال 1902 ميلادي به دنيا آمد ." تمدن و سرمايه داري" عنوان مهمترين اثر علمي اوست .
در گذشت ماكس شولمان :
شولمان نويسنده بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1988 ميلادي در گذشت ." تله كوچك" و" دابي ژيل" عناوين مهمترين آثار ادبي اويند . وي به هنگام مرگ شصت و نه سال سن داشت .
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