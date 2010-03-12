مراسم نکوداشت ادبا و هنرمندان فقید سال 88 برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که به همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد محمد هادی ایازی معاون اجتماعی شهرداری تهران، شوشتری سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، جمعی از هنرمندان و همچنین خانواده های تعدادی از هنرمندان فقید حضور داشتند.



معاون اجتماعی شهرداری تهران در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: وظیفه و تکلیف ماست که چه در زمان حیات و چه پس از آن مقام هنرمند را گرامی بداریم. مجموعه شهرداری تهران این توفیق را داشته است که در سال 88 از هنرمندان بزرگ کشور که در قید حیات هستند تقدیر کند و اکنون در روزهای پایانی سال گردهم آمده ایم تا یاد بزرگان از دست رفته این مرز و بوم را نیز زنده نگه داریم.



ایازی ادامه داد: به دنبال درخواست جمعی از هنرمندان پیشکسوت کشور درصدد هستیم تا در سال آتی مجموعه فرهنگی را برای پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر به بهره برداری برسانیم.



وی تصریح کرد: راه اندازی دو مجموعه باغ موزه کتاب و دفاع مقدس و همچنین نصب تندیسهایی از هنرمندان کشور در مکانهای خاصی از شهر تهران با همکاری خانه هنرمندان از دیگر اقدامات شهرداری تهران در سال آینده خواهد بود.



معاون اجتماعی شهرداری تهران افزود: امیدواریم که این اقدام شهرداری قدمی هرچند کوچک در زنده نگاه داشتن یاد و نام هنرمندان بزرگ کشور و آشنا ساختن قشر جوان با آنها باشد.



در ادامه این مراسم نیز محمد سریر مدیرعامل خانه موسیقی ایران اظهار داشت: از دست دادن این هنرمندان نامی و بزرگ برای مردم ایران و به خصوص جامعه هنری کشور بسیار سنگین و دردناک است.



وی با بیان اینکه هنرمندان سرمایه های معنوی هر جامعه ای هستند افزود: این هنرمندان بزرگ سرمایه هایی تکرار ناشدنی هستند و با رفتن آنها خلاء بزرگی در جامعه هنری احساس می شود. به راستی که این هنرمندان جایگزینی نخواهند داشت و عدم حضورشان به شدت احساس خواهد شد.



سریر تصریح کرد: متاسفانه از ظرفیت و توانایی بسیاری از این هنرمندان به خوبی استفاده نشد و جامعه هنری بخش اعظمی از تجربه و ظرفیتهای این عزیزان را به آسانی از دست داد.



مدیرعامل خانه موسیقی در پایان گفت: امیدوارم که از استعدادهای هنرمندان بزرگ کشور در زمان حیات شان بهره بهتری گرفته تا از این طریق خلاهای موجود در این عرصه را پر کنیم.



حسین مسافر آستانه کارگردان تئاتر و سینما نیز در این مراسم با بیان اینکه هنرمندان مشعل هدایت جامعه هستند، گفت: هنرمندان به جامعه روشنایی می بخشند تا مردم به گمراهی نیفتاده و راه را از چاه تشخیص دهند.



وی ادامه داد: هرچند این هنرمندان اکنون در میان ما نیستند اما بدون شک اثر وجودی آنها در جامعه پابرجا بوده و هنوز هم شاهد تاثیر اقدامات آنها در جامعه هستیم.



در این مراسم که با پخش کلیپ هایی از مراسم تشییع و خاکسپاری هنرمندان فقید سال 88 همراه بود استاد حمید سبزواری شاعر معاصر کشور با دکلمه قطعه شعری یاد هنرمندان از دست رفته را گرامی داشت.



همچنین در پایان این مراسم با اهدای هدایا و لوح تقدیر از خانواده های مرحوم سیف الله داد، شاهرخی، رضا سید حسینی، جمشید لایق، آیت الله نجومی، حسن یوسف زمانی و امیر قویدل که در مراسم حضور داشتند تقدیر شد.