رژیم اسرائیل کرانه باختری را محاصره می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایهود باراک دستور داده است کرانه باختری از نخستین ساعات روز جمعه تا نیمه های شب یکشنبه به مدت 48 ساعت بسته و در محاصره کامل قرار داشته باشد.

رژیم صهیونیستی به علت این اقدام اشاره ای نکرده و تنها گفته است که بنا به دلایل امنیتی صورت می گیرد.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی درعیدهای مختلف که در آیین یهود وجود دارد کرانه باختری را تحت محاصره قرار می دهد اما از دو سال پیش تاکنون این نخستین بار است که بدون وجود اعیاد اقدام به بستن کرانه باختری می کند.