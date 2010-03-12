همه شهروندان را خانواده خود می دانم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف، ظهر روز پنجشنبه در مراسم افتتاح 50 پروژه شهری منطقه 7 و پروژه اتصال خیابان شهید مطهری به بزرگراه شهید صیاد شیرازی با بیان این که شکر نعمت را باید به جا آورد گفت: نعمتهای مختلفی وجود دارد که خدا ما را مکلف کرده از آنها یاد کنیم، یاد خدا، یاد ایام الله، یاد اولیا الله و یاد نعمت ولایت که خدا برای این نعمت بر مردم منت گذاشته است.

وی با اشاره به این که در افتتاح این پروژه نام دو شهید آمده است، افزود: شهیدان مطهری و صیاد هر دو خراسانی بودند و مهمتر آن که شهید مطهری فیلسوفی بود که حافظ مرزهای عقیدتی این ملت بود و در برابر انحرافهای فکری و التقاطی بعد انقلاب مقاومت می کرد و شهید صیاد شیرازی هم از کالبد و سرزمین این کشور مرزبانی کرد و جا دارد که نام این دو اولیای الهی را در روز و شب که از این خیابانها عبور می کنیم ببینیم و شکر نعمت کنیم.

وی افزود: برای تملک هر متر مربع سه میلیون تومان در این مکان هزینه کرده‌ایم این در حالی است که این قسمت از محله‌های مسکونی شهر است و اگر این خیابان تجاری بود باید برای هر متر 15میلیون تومان هزینه می‌کردیم.

شهردار تهران با بیان آنکه ما وظیفه داریم این فرهنگ را در شهر ایجاد کنیم که مردم منافع عمومی را به منافع شخصی خود ترجیح دهند، خاطر نشان کرد: منزلت کارهای عمومی باید در نزد مردم بالاتر از منزلت شخصی باشد و مردم خواست و منافع عمومی را بر خواست و منافع شخصی ترجیح دهند و باید در این زمینه فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

شهردار تهران با بیان اینکه وقتی کاری را با نظر نخبگان و خرد جمعی به نتیجه می رسانیم همه باید از این تصمیم حمایت کنند گفت: حتما باید منافع عمومی شهر از منافع شخصی مهم‌تر باشد و نباید وسایل نقلیه عمومی در ترافیک بماند، اما اگر یک خودروی شخصی در ترافیک ماند مهم نیست، چرا که باید کارها به گونه ای باشد که بیشترین منافع به بیشترین مردم برسد، نه بیشترین منافع به کمترین مردم و اگر ما کاری غیر این کنیم مردم باید از ما توضیح بخواهند، باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و رسانه‌ها باید فرهنگ‌سازی لازم را در این زمینه انجام دهند.

وی به بستن خیابان 15 خرداد اشاره کرد و گفت: زمانی که این کار را انجام دادیم جوسازی‌های زیادی علیه ما صورت گرفت و فشارهای زیادی وارد کردند حتی کسبه و بازاریان را بسیج کردند که شهرداری می‌خواهد شما را از نان خوردن بیاندازد اما آن کار مطالعه شده بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کمتر از 13 ساعت بیش از دو میلیون نفر مخصوصا زنان و کودکان در این محل برای خرید تردد می‌کنند و در این صورت آیا بنده به عنوان شهروند به خانواده خود اجازه می‌دادم در این مسیر تردد کند قطعا اینگونه نبود و اجازه نمی‌دادم، من مدیر شهر هستم و مکلفم همه شهر را مانند خانواده خود ببینم و اگر غیر از این عمل کنم گناه کرده‌ام.

وی گفت: در حال حاضر زمانی که افراد دیدند این تصمیم منطقی است همه موافق هستند و به ما فشار وارد می‌کنند که خیابانهای دیگر را نیز به روی خودروها ببندیم.

قالیباف با اشاره به شعری از سهراب سپهری، ادامه داد : بیایید چشم ها را بشوییم و به نوع دیگر با همدلی، محبت و خدمت صادقانه همدیگر را ببینیم و با احترام و خردمندانه مسائل شهر را حل کنیم .

وی با بیان این که من به عنوان شهردار تهران از برخی موضوعات رنج می برم، گفت: از بدو ورود به شهرداری خواهان آن بودیم تا شهرداری را از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی تبدیل کنیم و من به عنوان مدیر شهر بر این موضع پافشاری می کنم.

وی افزود: در حوزه اداری به سلامت، در حوزه مالی به شفافیت و در کار کردن بر فرهنگ دفاع مقدس تاکید دارم و شهروندان هم باید قدر شهر را از خود بدانند و در همه امورات مشارکت کنند.

شهردار تهران تصریح کرد: بسیاری از اقدامات ما پول نمی خواهد و هیچ هزینه ای ندارد، فقط یک مقدار دقت و توجه می خواهد و من وظیفه دارم نه به عنوان شهروند بلکه به عنوان مدیر شهر در این حوزه گام بردارم و از همه شهروندان می خواهم تا در سال جدید همراهی کنند و فضای شهر را در حوزه رشد اخلاقی،علمی، فرهنگ کار و تلاش و انضباط اجتماعی یاری دهیم.