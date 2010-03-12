کیتانو "فرمانده "هنر و ادبیات فرانسه شد

به گزارش مهر از خبرگزاری فرانسه، در مراسمی که چهارشنبه شب در محل بنیاد فرهنگی کارتیه پاریس برگزار شد فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه نشان فرمانده هنر و ادبیات این کشور را به سینماگر برجسته ژاپنی اهدا کرد.



همزمان نمایشگاهی از نقاشیهای کیتانو در محل بنیاد فرهنگی کارتیه افتتاح شد که تا ماه ژوئن (خرداد 89) ادامه دارد.



میتران در این مراسم گفت : تاکه شی کیتانو فیلمسازی نیست که برای یک فیلم مورد ستایش قرار گیرد.همانگونه که کار خود را در یک سبک محدود نکرده و یک چهره نیز ندارد.این نمایشگاه نقاشی نشانگر آن است که او حتی در یک فرم هنری هم محدود نمی شود.



کیتانو از جمله چهره های محبوب و موفق تلویزیون ژاپن بود و با مجموعه فیلم های " قصر تاکه شی" شهرت یافت.عده شهرت سینمایی او مدیون فیلم کالت و سرشار از خشونت " نبرد سلطنتی" بوده است.از جمله آثار برجسته کیتانو در سینما می توان به فیلم هایی چون "زاتویچی" و " برادر" اشاره کرد.کیتانو از جمله فیلمسازان محبوب جشنواره های اروپایی است و تا کنون جوایزی هم از جشنواره های کن و ونیز دریافت کرده است.

