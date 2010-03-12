145 حادثه بدون تلفات جانی در شهر تهران رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت بر اثر وقوع 36 حادثه آتش‌سوزی و 45 حادثه گوناگون دیگر هفت نفر نیز آسیب دیدند. این حوادث تلفات جانی نداشت.

همچنین 18 واحد مسکونی، 6 پست برق، 5 دستگاه خودرو و دو فروشگاه از جمله اماکن و وسایلی بودند که در شب و روز گذشته با آتش‌سوزی روبرو شدند.

آتش‌نشانان علاوه بر مهار و خاموش کردن کامل این آتش‌سوزی‌‌ها، عملیات امداد و نجات را در 11 حادثه آسانسور، هفت حادثه رانندگی، سه حادثه گرفتار شدن افراد در داخل اماکن، چهار حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و دو حادثه نشت آب انجام دادند.

