به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "نقطه انهدام" 25 اسفندماه ساعت 15:30 پخش می‌شود. این فیلم را جیسون بورک سال 2007 با نقش‌آفرینی جیسون پریستلی، گارین سانفورد، گری هودسن و ... ساخت و داستان درباره دانشمندی است که یک دستگاه سفر در زمان را اختراع می‌کند. دستگاه از سوی سازمان تحقیقاتی مربوطه خطرناک اعلام می‌شود و سعی می‌شود جلوی ساخت آن گرفته شود.

فیلم سینمایی "ترمیناتور 4" 25 اسفندماه ساعت 21 روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول مشترک آلمان، آمریکا، ایتالیا و انگلیس را جوزف مک گینتی نیکول سال 2009 با حضور کریستین بل، سام ورتینگتون و ... کارگردانی کرده و داستان در سال 2003 اتفاق می‌افتد که یک جنایتکار به نام رایت که به سرطان مبتلا است، موافقت می‌کند تا دکتر کاگان برای پژوهش از بدن او استفاده کند.

فیلم سینمایی "جک هانتر و ستاره آسمانی" محصول 2009 آمریکا هم 26 اسفندماه ساعت 20:15 پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی تری کانینگهام و بازیگرانی چون ایوان سرگئی، جوانی کلی، توره رفن اشتاین ساخته شده و داستان درباره دو نفر است که به دنبال یافتن یکی از آثار باستانی از گجینه کنسانتین هستند.

نمایی از فیلم سینمایی "سیزده"

فیلم سینمایی "شنود" محصول مشترک هنگ‌کنگ، چین و سنگاپور سال 2009، 27 اسفندماه ساعت 20:15 روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی فلیکس چونگ و آلن مک و با نقش‌آفرین چینگ ون لا، لوئیس کو و دنیل وو ساخته شده و در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در پی شنود از یک شرکت فاسد اقتصادی دو پلیس که از لحاظ مالی موقعیت خوبی نداشتند با استفاده از اطلاعات شرکت در خرید سهام و بازار بورس شرکت می‌کنند و سود خوبی می‌برند، ولی هر دو جان خود را بر سر این قضیه می‌گذارند و ...

فیلم سینمایی "قهرمانان" محصول 2008 هنگ‌کنگ 28 اسفندماه ساعت 20:15 پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی سیو مینگ سوی و بازی دیکی چونگ، میو تسو، دبی گو و ... ساخته شده و داستان درباره یک تیم رزمی دبیرستانی است که با شرکت در لیگ سراسری چین برای انتخاب تیمی جهت اعزام به المپیک خود را برای مسابقات المپیک آماده می‌کند. آنها از روشی استفاده می‌کنند که ترکیبی از کونگ فوی سنتی، ووشو و ویرا فو است.

فیلم سینمایی "سوپراستار" ساخته تهمینه میلانی اول فروردین ماه ساعت 20:15 روی آنتن می‌رود. در این فیلم شهاب حسینی، نسرین مقانلو، لیلا زارع، فریبا کوثری، رضا رشیدپور و ... بازی کردند. داستان "سوپراستار" درباره بازیگر مشهوری است که دچار غرور شده، اما با ورود دختری نوجوان به زندگی‌اش متحول می‌شود.

فیلم سینمایی "سلاح مقدس" دوم فرودین ماه ساعت 20:15 پخش می‌شود. این فیلم محصول 2008 کره جنوبی است که به کارگردانی یو جین کیم و با نقش‌آفرینی جایونگ جونگ و جون هوهه تهیه شده است. داستان فیلم "سلاح مقدس" درباره امپراتور زورگویی است که مردم قصد دارند در مقابل آنها ایستادگی کنند.

فیلم سینمایی "بادشاه" محصول هندوستان چهارم فرودین ماه ساعت 20:15 روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی عباس بورماوالا و مستان بورما والا ساخته شده و در آن شاهرخ خان، راخی گلزار، آمریش پوری و ... بازی کردند و داستان درباره یک کارآگاه است که موفق می‌شود یک پرونده مهم را به صورت اتفاقی انجام می‌دهد و ...

فیلم تلویزیونی "از کوچه‌های باران" پنجم فروردین ماه ساعت 20:15 به نویسندگی و کارگردانی مجید موسویان پخش می‌شود. در این فیلم به تهیه‌کنندگی احمد کاشانچی، اسماعیل خلج، پری کربلایی، حبیب‌الله یاری، مجید سعیدی، مریم کاظمی و نرگس محمدی بازی می‌کنند و داستان درباره پیرزنی روستایی و ساده دل به نام حیات است.ف

فیلم سینمایی "شهروند مطیع قانون" ششم فروردین ماه ساعت 20:15 پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی اف گری گری و بازی جامی فاکس، جرارد باتلر ساخته شده و داستان درباره فردی است که بعد از کشته شدن همسر و دختر کوچکش درصد انتقام از دستگاه قضایی کشور برمی‌آید.

فیلم سینمایی "دعوت" هفتم فروردین ساعت 20:15 روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و با نقش‌آفرینی محمدرضا فروتن، مهناز افشار، مریلا زارعی، کتایون ریاحی، ثریا قاسمی، گوهر خیراندیش، رضا بابک و ... ساخته شده و درباره چند زوج مختلف است که با بحرانی مشابه رو به رو می‌شوند که هر کدام بنا به تصمیم خودشان واکنش‌های متفاوتی درباره آن از خود بروز می‌دهند.

فیلم سینمایی "لارگووینج" محصول 2008 فرانسه و بلژیک هشتم فروردین ماه ساعت 20:15 پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی جرومی سالی و با نقش‌آفرینی تامر سیسلی، کریستین اسکات توماس، میکی مانوج لوویک و ... تهیه شده است و داستان درباره مردی است که دو پسر بچه از پرورشگاه می‌آورد و ...ف

فیلم سینمایی "k20" محصول 2008 ژاپن نهم فروردین ماه ساعت 20:15 روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی شیماکو ساتو و بازیگرانی چون تاکشی کانشیرو، تاکاکو ماتسو و کاناتا هونگو ساخته شده و داستان درباره شخی به نام کی 20 است که تمام چیزهای با ارزش طبقه مرفه را می‌»رد و پلیس نمی‌تواند او را دستگیر کند.

فیلم سینمایی "تبدیل شوندگان 2" محصول 2009 آمریکا دهم فروردین ماه ساعت 20:15 پخش می‌شود. این فیلم را مایکل بی با حضور شیا لابوف، مگان فاکس، جوش داهامل و .. ساخته و داستان درباره یکسری آدم آهنی است که به زمین می‌آیند که شی‌ای که دست پسری در زمین است را تصاحب کنند.

فیلم سینمایی "خواب فروش" یازدهم فروردین ماه ساعت 20:15 روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگرداین شهاب عباسی ساخته شده و در آن حمید لولایی، شهرام قائدی، غلامرضا نیکخواه، بهنوش بختیاری بازی کردند و داستان درباره مبلغ کلانی است که از یک کارخانه اختلاس شده است.

فیلم تلویزیونی "سیزده" دوازدهم فروردین‌ماه ساعت 20:15 پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی محمدرضا زهتابی ساخته شده و در آن یوسف صیادی، مهدی امینی‌خواه، ایمان صفا، نازآفرین کاظمی، عزت‌الله رمضانی‌فر، رضا بنفشه‌خواه و ... بازی کردند و داستان درباره جوانی 25 ساله و شمالی به نام جمشید است که چون روز سیزدهم فروردین ماه متولید شده، اطرافیان او را فردی نحس می‌‌دانند و ...

فیلم تلویزیونی "کفش عروس" سیزدهم فروردین ماه ساعت 20:15 روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی محمود ناظری ساخته شده و در آن آرش نوذری، عباس محبوب، فرحناز منافی ظاهر و ... بازی کردند و داستان درباره جوان کفاشی است که از کودکی آرزوی دوختن کفش عروسی را داشته است و ...