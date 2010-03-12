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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

خطر نارسایی کلیوی در معتادان 18 برابر است

خطر نارسایی کلیوی در معتادان 18 برابر است

احتمال ابتلای معتادان به انواع بیماریهای حاد کلیوی هجده برابر دیگر افراد جامعه است.

به گزارش  خبرگزاری مهر، دکتر ایرج نجفی عضو هیئت مدیره انجمن نفرولوژی کشور درهمایش روز جهانی کلیه که در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران برگزار شد با اعلام این مطلب گفت: انواع بیماری های کلیوی بسیار هزینه بر و گران قیمت هستند که در صورت کم توجهی، دولت و مردم باید هزینه های بسیار سنگینی در این باره بپردازند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: بیماری های مزمن کلیه تنها یک مسئله بهداشتی نیست و معضلی اجتماعی به حساب می آید.

وی با بیان اینکه متاسفانه این بیماری معمولا فاقد علامت است تصریح کرد: همه مردم می توانند با آزمایش های ساده و بسیار ارزان قیمت از وضعیت سلامت کلیه هایشان مطلع شوند و در صورت مشاهده هر مشکلی بلافاصله نسبت به درمان اقدام کنند تا از بروز بیماری های حاد بعدی پیشگیری  گردد.

متخصصین بیماری کلیوی، به بیماران دارای فشار خون، دیابت، چاقی، چربی، گلسترل، افراد سیگاری و به ویژه معتادان و مصرف کنندگان زیاد داروهای استامینوفن، آسپرین، بروفن و ایندومتاسین توصیه کرد ضمن توجه به هشدارهای مهم پزشکان نسبت به بررسی و چکاب کلیه و سلامت جسمی توجه ویژه داشته باشند.

کد مطلب 1050196

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