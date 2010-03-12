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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

جهانی شدن قطعه‌سازان با تکیه بر سیاستهای تشویقی شتاب می‌گیرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با اعمال سیاستهای تشویقی خودروسازان در قبال سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ، روند جهانی شدن آنان سرعت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن محمدیاری افزود: ارتقای سطح کیفی قطعات داخلی یک دستاورد مهم برای برای صنعت خودرومحسوب می شود و طبیعی است در این مسیر اعمال سیاستهای تنبیهی به تنهایی نتیجه نخواهد داد و در نظر گرفتن  سیاستهای تشویقی از قطعه سازان هم یک ضرورت محسوب می شود.

وی با اشاره به نقش سیاستهای تشویقی که قرار است برای اعتلای صنعت قطعه سازی به کار رود، گفت: به کار گیری سیاستهای تشویقی موجب ارتقاء وضعیت شرکتهای خودرو سازی می شود و باید به یک فرهنگ دائمی تبدیل شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر بخش خصوصی در حوزه ارتقای دانش فنی تولید و عمق دادن به ساخت داخل صنعت خودرو اقداماتی انجام می دهد باید مورد حمایت قرار بگیرد.

وی اظهارداشت: این سیاستهای تشویقی موجب تولید دانش و کیفیت شده و می تواند رقابت بین قطعه سازان داخلی را بالا ببرد. وی گفت: بسیاری از قطعات تولید داخل در حد استاندارد جهانی است، به گونه ای که هم اکنون بخش قابل توجهی از این تولیدات توسط خودروسازان معتبر جهانی از قطعه سازان ایرانی خریداری و در خودروهای تولیدی آنان به کار گرفته می شود.

محمدیاری افزود: برای بهبود این روند خودروسازان باید صنایع قطعه سازی را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند و با اعمال چنین سیاستهایی بر عزم و اراده آنان بیافزایند.

کد مطلب 1050204

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