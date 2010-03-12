زمینه مشارکت بیشتر مردم در اداره کشور فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد علی مصباح یزدی پیش از ظهر جمعه در دیدار با رئیس و تعدادی از اعضای شورای عالی استانها با مقایسه بین برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی اظهار داشت: طرح انتخاب شوراها نسبت به انتخابات مجلس با مبانی ارزشی اسلام سازگارتر است برای اینکه مردم با آشنایی بیشتری افراد را انتخاب می کنند و می توانند ارتباط بیشتری با آنها داشته باشند و آگاهانه رای بدهند. در صورتی که در انتخابات مجلس این طور نیست که اکثریت مردم شناخت خوبی از نمایندگان داشته باشند و آگاهانه رای بدهند.

وی ادامه داد: باید زمینه ای فراهم شود که انتخابات مجلس هم به سمت انتخابات شوراها سوق داده شود.

رئیس موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه کشور ما از چند قرن پیش به نحوی با دیکتاتوری اداره می شد خاطرنشان کرد: این سبک زندگی جزو فرهنگ مردم بود که از سلطان و حاکم اطاعت بی چون و چرایی داشته باشند تا اینکه با آغاز مشروطیت تحولی در فکر و اندیشه مردم ایجاد شد ولی متاسفانه این حرکت هم به نتیجه نرسید و دوباره حاکمیت دیکتاتوری در کشور دیده می شد.

مصباح یزدی اصل شوراها را باعث ریشه کن کردن دیکتاتوری دانست و ادامه داد: ما باید سعی کنیم از راههای مختلف فرهنگ شورایی را در کشور راه بیندازیم و منتظر نباشیم همیشه یکنفر مردم و کشور را اداره کند بلکه زمینه ای فراهم شود که مردم مشارکت بیشتری در اداره کشور داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در بین وظایفی که برای شوراها تعریف شده همانندش برای دولت تعریف شده آنچه شایسته نظام اسلامی و ارزشهای حاکم بر این نظام است هنوز به حد نصاب نرسیده است.

مصباح یزدی ادامه داد: مدیریت جامعه برای عمران و آبادانی و بهره وری از امکانات و منابع در همه کشورها مورد توجه است و حاکمان برای اداره حکومت باید رضایت مردم را جلب کنند و جلب رضایت مردم در اولین مرحله تامین نیازهای آنهاست.

وی با مقایسه بین نظام اسلامی و سایر نظامهای موجود جهان اظهار داشت: آنچه ویژگی نظام اسلامی است افزایش نیازمندیهای معنوی و ارزشی در جامعه است و ما باید به این نیازمندیها بیشتر بها دهیم اما متاسفانه در طول 30 سال اخیر هنوز به آنها آنگونه که باید پرداخته نشده است.

آیت الله مصباح یزدی گفت: گاهی افرادی می آیند در این زمینه کاری انجام دهند ولی نمی توانند چرا که یک دست صدا ندارد.

وی با ابراز تاسف از ابهام در واژه فرهنگ تصریح کرد: متاسفانه واژه فرهنگ آنقدر دچار ابهام شده که وقتی اسم آن بیان می شود تعابیری همچون هنر، موسیقی، رقص، نقاشی و ... به ذهن می رسد. در صورتی که اصل فرهنگ چیز دیگری است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مسئله فرهنگ یادآور شد: منظور مقام معظم رهبری از فرهنگ باورهای دینی و اعتقادات و ارزشهای اسلامی است.

مصباح یزدی خاطرنشان کرد: در دنیا ثابت شده و از نظر تئوری هم قابل فهم است که اگر جامعه ای بر اساس اصول ارزشی حرکت نکند نتیجه آن به منافع و مصالح مردم منجر نخواهد شد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: در همه دنیا، انواع انتخابات پارلمانی، شهری، روستایی و صنفی برگزار می شود و بر اساس همین انتخاباتها شوراهایی تشکیل می شود و با گفتگوها و بحثها و جدلها مصوباتی به تصویب می رسد ولی گاهی اوقات یک یا دو سالی می گذرد ولی اثری از آن رای دیده نمی شود و این مشکل در کشور ما مصداق زیادی دارد.

وی با بیان اینکه قانون اگر وضع می شود به درستی در کشور اجرا نمی شود تصریح کرد: در جامعه ما انتظار نمی رود به این اندازه نابسامانی و مشکلات وجود داشته باشد چون نظام ما بر اساس ارزشهای اسلامی و الهی شکل گرفته است و مردم ما برای برپایی این نظام متحمل زحمات زیادی شده اند.

آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: در کشورهای دیگر هم با وجود اینکه سانسورهای پنهانی می شود ولی مشخص می شود که مسئولان آن کشورها دچار چه سوء استفاده هایی می شوند.

وی ادامه داد: برای اینکه جلوی سوء استفاده ها گرفته شود باید فرهنگ را برای خود مسئولین که قانونگذار و مجری قانون هستند تشریح کنیم تا آنها معتقد باشند که روزی باید برای تک تک تصمیمگیریها و اظهار نظرها پاسخگو باشند.

آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: اینطور نیست که چون نماینده مردم هستیم هر طوری که دلمان بخواهد انجام دهیم. متاسفانه این احساس مسئولیتها کمتر در کشور دیده می شود و مسئولین فکر می کنند که چون مردم به آنها رای داده اند هر کاری که می خواهند می توانند انجام دهند در صورتی که این تفکر مطابق با آموزه های اسلامی نیست.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با بیان اینکه مسئولین باید ارزشهای اسلامی و نیازهای مردم را در نظر داشته باشند خاطرنشان کرد: فرهنگ اسلامی یک فرهنگ لیبرالی نیست بلکه مبتنی بر عقاید دینی است و اگر این فرهنگ تقویت شود همه تصمیمگیریها به نتیجه منجر می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه این باور به قدر کافی در بین مسئولین وجود ندارد تصریح کرد: در این زمینه یا باید معجزه ای انجام داد که مردم عوض شوند و یا سازوکارهای علمی اندیشیده شود که این فرهنگ اسلامی در جامعه ترویج شود.

آیت الله مصباح یزدی خاطرنشان کرد: کسی که به کم تعهدی عادت کرد را نمی توان یک دفعه تربیت کرد. باید برنامه ریزیها و مطالعات کافی برای تربیت این فرد انجام داد و اگراین کار انجام شود می توان امیدوار بود که فرهنگ ارتقاء یافته است.