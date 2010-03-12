وضعیت طرحهای خود ‏اشتغالی مددجویان کمیته امداد بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی این آمده است: با توجه به اینکه کمیته امداد ‏امام خمینی(ره) از سال 1364 به بعد ‏با اتخاذ رویکرد توانمندسازی، ‏تجربه‌های ارزشمندی اندوخته و ‏ظرفیت‌های مناسبی را برای تقویت ‏برنامه‌های اشتغالزایی فراهم ساخته ‏است گزارش عملکرد این نهاد ‏نشان می‌دهد که طی دوره زمانی ‏‏1380-1386، نسبت خانوارهای ‏مستعد خودکفایی به کل خانوارهای ‏زیر پوشش این نهاد به طور متوسط ‏حدود 8/27 درصد بوده است. یعنی در ‏این دوره، حدود 72 درصد از خانوارهای ‏زیر پوشش این نهاد مستعد خودکفایی ‏نبوده‌اند.

از سوی دیگر، تعداد خانوارهای زیر ‏پوشش طرح‌های خودکفایی نسبت به ‏کل خانوارهای مستعد خودکفایی در ‏طول این دوره حدود 50 درصد بوده و در ‏واقع به طور متوسط حدود 50 درصد از ‏خانوارهای مستعد خودکفایی در این ‏مدت به دلایل مختلف ( از جمله کمبود ‏اعتبارات) نتوانسته‌اند وام اشتغالزایی ‏دریافت کنند. همچنین طی این دوره به ‏طور متوسط کمتر از 3 درصد از طرح‌های ‏خودکفایی منجر به خودکفایی و قطع ‏مستمری شده و در ازای هر 11 مورد ‏تسهیلات وام اشتغالزایی یک مورد ‏خودکفایی ایجاد شده است. متوسط ‏وام پرداختی به مددجویان بسیار کمتر ‏از متوسط سرمایه لازم برای ایجاد یک ‏شغل پایدار بوده است که دلیل اصلی ‏آن ناتوانی مددجویان در پرداخت اقساط ‏سنگین بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده ‏است: این نکته نیز حائز اهمیت است ‏که علاوه بر آسیب‌پذیر بودن جامعه ‏هدف این نهاد (از نظر سطح سواد و ‏تحصیلات، توانایی‌های فردی و ‏مهارت‌های شغلی و اجتماعی)، ‏مشاغلی هم که این افراد به آن ‏اشتغال یافته‌اند (عمدتا زیر مجموعه ‏بخش کشاورزی) در مقابل عوامل ‏طبیعی و نوسان‌های اقتصادی به ‏شدت آسیب‌پذیر بوده است.‏