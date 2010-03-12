وضعیت طرحهای خود ‏اشتغالی مددجویان کمیته امداد بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی این آمده است: با توجه به اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) از سال 1364 به بعد با اتخاذ رویکرد توانمندسازی، تجربههای ارزشمندی اندوخته و ظرفیتهای مناسبی را برای تقویت برنامههای اشتغالزایی فراهم ساخته است گزارش عملکرد این نهاد نشان میدهد که طی دوره زمانی 1380-1386، نسبت خانوارهای مستعد خودکفایی به کل خانوارهای زیر پوشش این نهاد به طور متوسط حدود 8/27 درصد بوده است. یعنی در این دوره، حدود 72 درصد از خانوارهای زیر پوشش این نهاد مستعد خودکفایی نبودهاند.
از سوی دیگر، تعداد خانوارهای زیر پوشش طرحهای خودکفایی نسبت به کل خانوارهای مستعد خودکفایی در طول این دوره حدود 50 درصد بوده و در واقع به طور متوسط حدود 50 درصد از خانوارهای مستعد خودکفایی در این مدت به دلایل مختلف ( از جمله کمبود اعتبارات) نتوانستهاند وام اشتغالزایی دریافت کنند. همچنین طی این دوره به طور متوسط کمتر از 3 درصد از طرحهای خودکفایی منجر به خودکفایی و قطع مستمری شده و در ازای هر 11 مورد تسهیلات وام اشتغالزایی یک مورد خودکفایی ایجاد شده است. متوسط وام پرداختی به مددجویان بسیار کمتر از متوسط سرمایه لازم برای ایجاد یک شغل پایدار بوده است که دلیل اصلی آن ناتوانی مددجویان در پرداخت اقساط سنگین بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر آسیبپذیر بودن جامعه هدف این نهاد (از نظر سطح سواد و تحصیلات، تواناییهای فردی و مهارتهای شغلی و اجتماعی)، مشاغلی هم که این افراد به آن اشتغال یافتهاند (عمدتا زیر مجموعه بخش کشاورزی) در مقابل عوامل طبیعی و نوسانهای اقتصادی به شدت آسیبپذیر بوده است.
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