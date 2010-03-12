به گزارش خبرگزاری مهر، خانم انمید اشلاتمن محقق بخش مطالعات اسلامشناسی دانشگاه اوترخت هلند از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بازدید کرد.
در این بازدید وی ضمن آشنایی با فرآیند پژوهش در پژوهشگاه، با دکتر حکمتنیا معاون امور آموزشی و پژوهشی در مورد افتاء و استفتاء در فقه شیعه به بحث وگفت و گو پرداخت.
هم چنین این محقق هلندی در بازدید خود از دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به گفتگوهای علمی با حجتالاسلام هدایتنیا، حجتالاسلام سواری، دکتر فراتی و دکتر شجاعیپور پرداخت، که در این نشستها موضوعاتی هم چون مرجعیت در شیعه، فرآیند تبدیل فتوا به قانون، احکام ثانویه و فلسفه آن درفقه شیعه، فرآیند توزیع قدرت در نظام حکومتی ایران با نگاهی به فقه شیعه، ولایت فقیه در فقه شیعه و ... به بحث گذاشته شد.
اشلاتمن که در مراسم رونمایی از دانشنامه کلام اسلامی نیز شرکت کرده بود، در حاشیه مراسم، در گفتگویی اظهار داشت: تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای اروپایی زندگی میکنند که به نظر من 90 درصد آنها اهل تسنن هستند. این مسئله باعث شده که کتابها و منابع اهل سنت در این کشورها بهوفور یافت شود.
وی تصریح کرد: من در کشورهای اروپایی هر روز با این احساس مواجه میشوم که خلاء زیادی نسبت به وجود منابع شیعی در غرب وجود دارد و امیدوارم این ضعف برطرف شود.
وی اضافه کرد: البته به تازگی دیدم منابعی از علمای شیعی در برخی کشورهای اروپایی دیده میشود و من از دیدن این منابع خیلی خوشحال شدم.
وی با اشاره به نیاز کشورهای غربی به کتابهای شیعی، تصریح کرد: بیشتر آثاری که از ایران و کشورهای اسلامی به زبانهای خارجی ترجمه میشود با موضوع سیاست و راهبردهای سیاسی است و این در حالی است که کلام اسلامی، دانشنامه فرهنگ فاطمی، فرهنگ امام علی(ع) و فرهنگ پیامبر از منابعی هستند که خلاء نبود آنها در کشورهای غربی بهشدت احساس میشود.
اشلاتمن با بیان اینکه از حضور در مراسم رونمایی از دانشنامه کلام اسلامی لذت برده است، یادآور شد: امیدوارم این دانشنامه در کشورهای غربی عرضه شود تا علاقهمندان به این اثر از محتوای آن استفاده کنند.
وی گفت: من به اسلام بهویژه فقه و اجتهاد که در تفکر شیعی وجود دارد، علاقهمند هستم.
اشلاتمن استاد مدعو فرصت مطالعاتی جامعهالمصطفی العالمیه است که برای موضوع مرجعیت در شیعه مسئول تحقیق و پژوهش است.
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