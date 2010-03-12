تعداد کانونهای فرهنگی مساجد کشور به 9 هزار مرکز می‌ رسد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عبدالحسین آل‌ محمد صبح امروز در همایش تجلیل از فعالان فرهنگی کانونهای مساجد و رابطان افتخاری امداد مساجد استان یزد اظهار داشت: هم اکنون نزدیک به هفت هزار و 300 کانون در مساجد سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.

وی بیان داشت: بیشترین تعداد کانونهای مساجد طی چهار سال گذشته تاسیس شده است به نحوی که در سال 84 حدود دو هزار و 450 کانون در سطح کشور فعال بوده است.

کانونهای مساجد بهترین مکان برای مقابله با جنگ نرم دشمن هستند

آل محمد همچنین با بیان اینکه کانونها رویکرد فرهنگی دارند، افزود: کانونهای فرهنگی - هنری مساجد در زمان حساس کنونی بهترین مکان برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن هستند.

وی خواستار حمایتهای معنوی و مالی مدیران و مسئولان استانها از کانونهای فرهنگی و هنری شد و از مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان یزد خواست؛ برنامه مدون و جامعی برای تصویب در سفر سوم هیئت دولت به استان یزد در نظر داشته باشد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این همایش، مدیران مسئول و فعالان فرهنگی کانونهای مساجد استان یزد را سربازان گمنام فرهنگی خواند و اظهار امیدواری کرد: کانونهای فرهنگی و هنری تا ظهور امام زمان (عج) به فعالیت خود ادامه دهند و در جهت رشد و تعالی جامعه گام بردارند.

ایجاد اتاق فکر در کانونهای فرهنگی مساجد ضروری است

محمود عالیشوندی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور باید در فعالیتهای جامعه استفاده شود، افزود: شایسته است در کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد اتاق فکر تشکیل شود و در رابطه با مسائل فرهنگی و اجتماعی استان توسط مدیران مسئول و فعالان کانونها تصمیم ‌گیری شود.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگی در کشور و استان یزد شاهد اتفاقات خوشایند و توسعه‌ فرهنگی خوبی بوده‌ ایم و در این زمینه سهم کانونهای فرهنگی - هنری مساجد بسیار با اهمیت بوده است.

عالیشوندی با اشاره به شعار مسجدمحوری افزود: در تمام فعالیتهای فرهنگی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، مساجد و کانونهای مساجد باید محور و مرکز تمام فعالیتها باشند و مسئولان نیز باید توجه بیشتر و ویژه‌ تری به این نهادهای ارزشی و مردمی داشته باشند.

کانونهای فرهنگی مساجد در طرح توسعه شبکه های مردمی با کمیته امداد همکاری می کنند

مدیرکل کمیته امداد استان یزد نیز در این مراسم، تجلیل از فعالان فرهنگی و کانونهای مساجد و رابطان افتخاری امداد مسجد استان یزد بیان داشت: با تفاهم‌ نامه‌ ای که میان کمیته امداد استان و دبیرخانه کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد استان یزد به امضا رسیده است، قرار است کانونهای فرهنگی و هنری در کنار مساجد در طرح توسعه شبکه‌ های مردمی و سپردن خدمات کمیته امداد به محلات، مسئولان کمیته امداد را یاری کنند.

حمید نصیری هدف از اجرای این طرح را شناسایی و خدمت به محرومان واقعی جامعه با حمایت معتمدان محلی عنوان و اظهار امیدواری کرد: در سال آینده شاهد افتتاح بسیاری از این مراکز در کانون‌های مساجد استان باشیم.

200 کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان یزد فعالند

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون‌های مساجد استان یزد نیز در این همایش تعداد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد را بیش از 200 کانون اعلام کرد و افزود: با تعهد مدیران مسئول کانون‌ها، رشد این مراکز نسبت به سال گذشته بیش از 100 درصد بوده است و به لحاظ کیفی نیز فعالیت‌های کانون‌ها و دبیرخانه نظارت بر کانونها روزبه‌روز نسبت به فعالیت‌های گذشته در حال ارتقا است.

علی حکیمیان اظهار داشت: در حال حاضر شش کانون فرهنگی و هنری استان به صورت تخصصی مشغول فعالیت هستند و قصد داریم با خرید تجهیزات کتابخانه‌ای، تجهیزات نرم‌ افزاری و سخت ‌افزاری مشکلات این مراکز را به طور کامل رفع کنیم.

در این همایش بیش از 30 نفر از مدیران مسجدمحور، فعالان فرهنگی کانون‌های مساجد و رابطان افتخاری امداد مساجد استان یزد با اهدای لوح سپاس تجلیل شدند.