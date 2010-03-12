حمل موادمخدر توسط مسافران ایرانی تبعات منفی فراوانی برای کشور دارد

حسن قشقاوی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مشهد در حاشیه همایش گردشگری مذهبی و راهکارهای حضور موثر گردشگران و زائرین غیر ایرانی افزود: حمل مواد مخدر نظیر کراک و شیشه علاوه بر اینکه یک اقدام مجرمانه محسوب می شود متاسفانه آثار و تبعات منفی فراوانی برای کشور دارد و زمینه برای اقدامات رسانه های غربی در راستای اهداف ایران هراسانه خود فراهم می کند.

معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی در رابطه با حفظ حرمت زائران ایرانی به کشورهای عراق وعربستان گفت: یکی از اقدامات اساسی وزارت امور خارجه حفظ حرمت اتباع و زائرین ایرانی در سایر کشورهاست که در این راستا تا کنون در قالب تفاهمنامه های امضا شده به این مورد نیز توجه خاص شده است که از جمله آن می توان به تفاهمنامه 16ماده ای که بین ایران وعراق بسته شد اشاره داشت که در یکی از مواد این تفاهمنامه به حفظ حرمت اتباع و زائرین ایرانی اشاره دارد.

وی همچنین خواستار حفظ قوانین سایر کشورها از سوی ایرانیان شد و گفت: در این راستا رسانه ها باید با یک تعامل دوسویه قوانین و مقرارت سایر کشورها را در قالب مقالات و کارهای تحقیقاتی میدانی به اطلاع ایرانیان برسانند.

معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی با اشاره به این که سالانه بیش از دو میلیون ایرانی به کشور عراق سفر می کنند افزود: در حال حاضر تعداد افرادی که از عراق به کشور ما سفر می کنند نسبت به تعداد ایرانیانی که به این کشور سفر می کنند نا متوازن است که باید با اقداماتی نظیر معرفی ایران و اماکن زیارتی زمینه حضور این افراد را نیز در کشور فراهم کنیم.