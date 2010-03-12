نیروگاه و سد گتوند اواسط سال 91 به بهره برداری می رسد

مهندس کریم باشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که زمان اتمام پروژه احداث نیروگاه و سد گتوند علیا چه تاریخی است اظهار داشت: اتمام پروژه ما یک برنامه زمان بندی شده دارد که طبق آن پیش می رویم و بر اساس برنامه ای که کارفرمای طرح "شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران" به ما اعلام کرده این پروژه را تحویل خواهیم داد.

وی افزود: ولی بهره برداری اصلی از این پروژه بر عهده کارفرما خواهد بود. یعنی اینکه آیا کارفرما در تاریخی که ما پروژه را تحویل می دهیم از آن بهره برداری می کند یا نه دیگر به ما ارتباطی پیدا نمی کند.

مدیر پروژه احداث سدگتوند علیا با بیان اینکه طبق برنامه کارفرما باید بدنه سد را به ترازی خاص برسانیم، اعلام کرد: پایان شهریور ماه سال آینده مرحله اول آبگیری این سد را انجام خواهیم داد.

باشنا تصریح کرد: امیدواریم با تامین منابع مالی از سوی کارفرما بتوانیم تا تاریخی که از ما خواسته اند یعنی پایان شهریور ماه سال آینده آبگیری مرحله اول سد را انجام دهیم. اما اتمام نهایی این پروژه طبق برنامه زمان بندی که به ما اعلام کرده اند قطعا اواسط سال 1391 خواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شما نسبت به برنامه زمانبدنی شده از سوی کارفرما عقب ماندگی دارید یا خیر، گفت: به هیچ وجه ما از برنامه زمانبندی شده ای که از سوی کارفرما ارائه شده است در اجرای این پروژه عقب ماندگی نداریم و طبق برنامه پیش می رویم.

مدیر پروژه احداث سد گتوند علیا در عین حال تصریح کرد: اما همه این بحث ها بستگی به تامین منابع مالی دارد یعنی اگر منابع مالی مثل امسال به بهترین وجه تامین شود قطعا طبق برنامه ای که کارفرما به ما اعلام کرده پروژه را به اتمام خواهیم رساند.

وی در ادامه و در پاسخ به این سئوال که آیا در این پروژه از پیمانکار خارجی استفاده کرده اید یا خیر، عنوان کرد: به هیچ وجه در این پروژه از پیمانکار خارجی استفاده نکرده ایم و همه پیمانکاران ما دراین پروژه داخلی هستند ضمن اینکه ما اصلا مجاز نیستیم که از پیمانکاران خارجی در اجرای پروژه های خود استفاده کنیم.

باشنا در پاسخ به این سئوال که چرا یکی از کارگرهای این پروژه مدعی شده که برای شرکت تمسون ترکیه که کار سانترال تزریق را انجام می دهد کار می کند گفت: نه چنین چیزی نیست این کارگر برای تمسون نیست. برخی از شرکت های خارجی در داخل ایران نمایندگی دارند که ممکن است نمایندگی فروش برخی از قطعات، ماشین آلات پیشرفته ماشین آلات خارجی در داخل کشور داشته باشند. مانند شرکت محور موتور که نمایندگی فروش ماشین آلات شرکت "کوماتو ژاپن " است. این شرکت ها وظیفه ارائه خدمات پس از فروش قطعات ماشین آلات را در ایران بر عهده دارند.

مدیر پروژه احداث سد گتوند علیا با بیان اینکه ما هیچ قراردادی با شرکت های خارجی نداریم گفت: همه قراردادهای ما موجود است و مجاز نیستیم از هیچ پیمانکار خارجی در این پروژه استفاده کنیم.

وی در عین حال تصریح کرد: البته ممکن است یکسری از قطعات دستگاه سانترال تزریق را خریداری کرده باشند هر چند که قطعات این دستگاه توسط شرکت ایرانی "تزریق پمپ" در داخل کشور تولید می شود و از آنها هم خریداری شده است.

باشنا با بیان اینکه من بعید می دانم چنین مسئله ای صحت داشته باشد و احتمالا آن کارگر یک بحث انحرافی را مطرح کرده باشد گفت، ما هیچ پیمانکار خارجی در این پروژه نداریم و همه تخصص ها در ایران وجود دارد و شرکت مهندسی سپاه سد که وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) است از همه توانمندی های داخلی استفاده می کند تا بتواند بر اساس برنامه زمانبندی به موقع آبگیری سد را انجام دهد.

وی گفت: ما با هیچ کشور خارجی ارتباطی نداریم فقط دستگاه ها و ماشین آلاتی که در ایران است را خریداری می کنیم مثل بولدوزر، غلطک و .... ضمن اینکه هیچ دستگاهی را بالاتر از قیمت متعارف جهانی خریداری نکرده ایم.

باشنا با بیان اینکه اگر قطعه ای هم نیاز باشد و نتوانیم آن را تامین کنیم بخشی در شرکت مهندسی سپاه سد تحت عنوان "مدیریت ساخت" با امکانات و تجهیزات موجود آن قطعه را خواهد ساخت گفت: ما تجهیزات کامل تراشکاری داریم و آن چیزی را هم که نتوانیم بسازیم سفارش ساخت آن را به شرکت های داخلی می دهیم و از طریق دانشگاهها آن را آنالیز می کنیم تا نهایتا بتوانیم آن را بسازیم.